屯門黑衣男「馬路上遭拖行暴打」　手指膝蓋流血聲稱自摔的

▲白衣人在馬路上追打黑衣男。（圖／翻攝自香港連登討論區，下同）

記者朱世凱／綜合報導

香港元朗地區先前才傳出有大批「白衣人」聚集，並且暴力攻擊民眾和記者，不料屯門區也上演同樣景象。有網友爆料，昨（23）日晚上10點多左右，有2至3名白衣男子突然追著一名黑衣男猛打，還在道路的斑馬線上將他推倒拖行。據悉，黑衣男的手指和膝蓋都受傷了，手機螢幕也整個破裂。

綜合港媒報導，23日晚間9點開始，不少網友就說有破百位白衣人出現在屯門鄉事委員會，十分擔心會有打鬥事件再次發生；不過到了晚上10點左右，就已經不見白衣人蹤影。隨後便傳出有身穿白衣的人群追著一名黑衣男，並且在道路上施暴。根據網傳影片顯示，受害的24歲傅姓男子是無故受到攻擊的，當他被人追趕後就和朋友失去聯絡，目前狀態安全良好。

警員到場了解後，發現黑衣男膝蓋和手指都有受傷流血痕跡，但對方卻稱是「自己跌倒」，才會導致腳部擦傷，並沒有被人襲擊，因此警方暫時不作追究。員警也透露，已經注意到網路上流傳的相關影片，所以會主動作出調查，將案件列作「罪案消息」處理，交由屯門警區刑事調查隊跟進，目前還沒有人被拘捕。

據悉，香港「反送中」抗爭已經進入第7週，當地元朗地區21日晚間爆發了嚴重衝突，一群白衣人拿著鐵棍、木棍等武器痛毆市民，造成至少造成36人受傷，其中1人命危。這批「白衫軍」自稱是元朗守護者，還揚言「見到黑衣就要打」，隨後就發生多起集體鬥毆事件。