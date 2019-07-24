香港每週都有遊行「持續到8月」　懶人包一次看清楚！

▲香港近來舉行多起大型遊行。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

香港反送中風波持續，相關集會遊行活動幾乎周周都有，一直持續到8月份，而在白衣人士打人事件之後，原本的五大訴求再新增，追究警方開橡膠彈驅逐示威者與撤查元朗暴力事件。

元朗21日突然出現白衣人士攻擊市民，引起許多市民反彈，除了24日於港鐵發起「不合作運動」，計畫在27日下午重回元朗，舉行「光復元朗 反對黑勢力」遊行。

7月26日（五） 機場集會

由一群航空界員工於網上發起，26日在國際機場一號客運大樓接機大堂舉行和平集會，要求政府回應五大訴求。目前仍在申請不反對通知書。

7月27日（六） 光復元朗 反對黑勢力

在21日事件之後，香港人發起光復元朗行動。

7月28日（日） 上環追究開槍遊行

遊行終點站到元朗西鐵站，並增至7大訴求，包括徹查元朗暴力事件

8月4日（日） 將軍澳遊行、港島西遊行

將軍澳、港島西居民原定於28日舉行大遊行，但由於元朗事件，延期至8月4日舉行。

▲香港721元朗事件，白衣人手持棍棒攻擊路人及特定人士。（圖／路透社）

8月10日（三） 大埔遊行

網友發起於大埔舉行遊行，目前預計在太湖花園的E41巴士站集合，遊行至廣福道一帶。

8月11日（四） 東區遊行、深水埗遊行

原定21日遊行，網友建議改期至8月11日舉行。兩者目前仍在籌備階段，據悉尚未申請不反對通知書。

8月17日（三） 紅磡、土瓜灣「光復紅土」

主題為「光復紅土 還我淨土」，抗議紅磡和土瓜灣旅客過多、擾民的情況長期無改善。

8月18日（四） 荃灣、葵涌、青衣遊行

有網民提出8月18日在荃灣、葵涌、青衣遊行，但目前訊息仍待定。