　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

香港每週都有遊行「持續到8月」　懶人包一次看清楚！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲香港721遊行，有白衣人士無差別打人，中聯辦被潑漆。（圖／路透）

▲香港近來舉行多起大型遊行。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

香港反送中風波持續，相關集會遊行活動幾乎周周都有，一直持續到8月份，而在白衣人士打人事件之後，原本的五大訴求再新增，追究警方開橡膠彈驅逐示威者與撤查元朗暴力事件。

元朗21日突然出現白衣人士攻擊市民，引起許多市民反彈，除了24日於港鐵發起「不合作運動」，計畫在27日下午重回元朗，舉行「光復元朗　反對黑勢力」遊行。

7月26日（五） 機場集會

由一群航空界員工於網上發起，26日在國際機場一號客運大樓接機大堂舉行和平集會，要求政府回應五大訴求。目前仍在申請不反對通知書。

7月27日（六） 光復元朗　反對黑勢力

在21日事件之後，香港人發起光復元朗行動。

7月28日（日） 上環追究開槍遊行

遊行終點站到元朗西鐵站，並增至7大訴求，包括徹查元朗暴力事件

8月4日（日）　將軍澳遊行、港島西遊行

將軍澳、港島西居民原定於28日舉行大遊行，但由於元朗事件，延期至8月4日舉行。

▲香港721元朗事件，白衣人手持棍棒攻擊路人及特定人士。（圖／路透社）

▲香港721元朗事件，白衣人手持棍棒攻擊路人及特定人士。（圖／路透社）

8月10日（三）　大埔遊行

網友發起於大埔舉行遊行，目前預計在太湖花園的E41巴士站集合，遊行至廣福道一帶。

8月11日（四）　東區遊行、深水埗遊行

原定21日遊行，網友建議改期至8月11日舉行。兩者目前仍在籌備階段，據悉尚未申請不反對通知書。

8月17日（三） 紅磡、土瓜灣「光復紅土」

主題為「光復紅土　還我淨土」，抗議紅磡和土瓜灣旅客過多、擾民的情況長期無改善。

8月18日（四）　荃灣、葵涌、青衣遊行

有網民提出8月18日在荃灣、葵涌、青衣遊行，但目前訊息仍待定。

ET快訊
私菸風暴／總統府運菸2貨車曝光　團購還限「每人最多10條」
「豪雨」夜襲高雄！14縣市警戒升級　午後熱對流再灌強雨彈
龜山島出現罕見「火彩虹」！賞鯨遊客大驚奇　維基百科：偉人誕生

關鍵字：懶人包,香港,遊行

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

屯門黑衣男「馬路上遭拖行暴打」　手指膝蓋流血聲稱自摔的

「光復元朗」週末遊行　呼籲港府徹查「白衣人」

香港每週都有遊行「持續到8月」　懶人包一次看清楚！

錢衛平「沒涉間諜案」　陸國防部：涉違紀、職務犯罪才被調查

華聞快遞／東莞上半年外貿進出口6333.1億元人民幣　同期增長6.8%

彭定康稱元朗「香港回歸最嚴重暴力事件」　華春瑩：閉嘴、收手！

影／運動完喝冰可樂「炸肺」？他吃宵夜「當場死亡」…網PO「類似經歷」嚇傻　

陸餐飲收入2018年達到4.27萬億　有望2023成世界第一

海基會台商子女夏令營　帶小朋友練正體字「扎根台灣印象」

陸國防部密切關注香港形勢　吳謙：《駐軍法》有明確規定！

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

菸嗓女孩詮釋古風「一開口爆雞皮」　華晨宇高評價：特別精彩！

李昇基1秒前奏猜TWICE《TT》　陸星材一起萌跳「I'm like TT」

姐姐生理期半夜痛醒找藥吃　貼心柴叼「馬麻錢包」幫止痛

連三期高分選手唱跳「大走音」　慘淪超低評級爆哭：沒唱這麼爛過

Sunnee示範唱跳「可愛風」　全場一聽傻眼！孟美岐場邊笑開懷

BMW廟口對決！M4直撞甩尾M3 2車「爆炸式」噴飛...千萬瞬成廢鐵

屯門黑衣男「馬路上遭拖行暴打」　手指膝蓋流血聲稱自摔的

「光復元朗」週末遊行　呼籲港府徹查「白衣人」

香港每週都有遊行「持續到8月」　懶人包一次看清楚！

錢衛平「沒涉間諜案」　陸國防部：涉違紀、職務犯罪才被調查

華聞快遞／東莞上半年外貿進出口6333.1億元人民幣　同期增長6.8%

彭定康稱元朗「香港回歸最嚴重暴力事件」　華春瑩：閉嘴、收手！

影／運動完喝冰可樂「炸肺」？他吃宵夜「當場死亡」…網PO「類似經歷」嚇傻　

陸餐飲收入2018年達到4.27萬億　有望2023成世界第一

海基會台商子女夏令營　帶小朋友練正體字「扎根台灣印象」

陸國防部密切關注香港形勢　吳謙：《駐軍法》有明確規定！

纏訟官司20年11案無罪定讞　王令麟感慨：如深陷司法絞肉機

國安人員超買免稅菸　退役上校：最大漏洞在總統府警衛室

《女力》梁舒涵鏟肉6KG「瘦回4字頭」　美露鎖骨「E罩杯沒縮水」

國安局私菸案衍生華航內部鬥爭說　交部籲華航提真相報告

私菸風暴／總統府運菸2貨車曝光　團購還限「每人最多10條」

吃飯賺現金慶父親節、情人節　大江推12%餐飲回饋搶人氣

自主分工管理維護好空氣　花蓮召開室內空氣品質維護協調會

冠軍10萬！花蓮觀光影像創作領袖營結業　成品上Youtube票選

帶著NBA冠軍返台　林書豪：以我自己的方式再拿一冠

愛護毛小孩加入動物保護志工行列　花蓮志工培訓課程開跑

大陸熱門新聞

沉迷賭博！她「勒頸狂捅196刀..

被家人鎖門外！港男16樓墜落亡

家中藏3公尺眼鏡王蛇　狂吞60..

影／27歲女獨遊華山遇害！朋友..

做完流產手術…她複查發現胎兒還..

他運動完喝可樂當場死亡　醫生回..

陸國防部：中國一點也不能少

他抓包20年同事在茶裡加「去鏽..

女大生打工遭外籍男強吻　老闆竟..

兒「推購物車」亂衝…下秒撞上液..

剛和男友分手...單身妹遭拖進..

童扮媽上網訴苦：誰來教爸怎當家..

她產女7天後捅死夫　目擊者：他..

衣櫃後方發出詭異聲響⋯他一拆開..

更多熱門

相關新聞

彭定康聲援香港　華春瑩：閉嘴、收手！

針對香港近來多起示威遊行，發生暴力事件，中國外交部發言人華春瑩強硬回應，「我們堅決反對任何外部勢力干預香港的內部事務」，並且請這些人士「閉嘴、收手」。

不穩定亂局　CNN：香港已搖搖欲墜

港警家屬公開信：籲特首政治問題政治解決

羅援：一國兩制的「一國」不容商量

華春瑩奉勸美國：趁早收回在香港伸出的黑手

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 聖地牙哥動漫展 元朗事件 艾成王瞳 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

鐵漢爸嫁女淚崩2次　一張照逼哭3萬人

廖人帥「一週戰5女」接蕾菈過夜12hr

快訊／韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」！

冷氣師傅收到客戶「感謝」　害羞傻了

精子暴增491%！科學：洗冷水澡有7好處

17歲電眼妹裸斃　敢喝敢玩圈子內超有名

差n公分換n片肉！萬人噴口水：還好我矮

龜山島龜首崩塌落石

沉迷賭博！她「勒頸狂捅196刀」殺死閨蜜

蘿莉塔為1件事男友家過夜堅持不洗！

阿Ken鬆口和安心亞關係：可能沒愛過我

黃國昌： 5輛載私菸是總統府的貨車　非國安局

1200到家！閨蜜蹭車「只肯付200」

爆出軌王瞳！馬俊麟認「婚姻出問題」：是我無知

王瞳8年情斷分手　艾成默認：就是家人了

更多

最夯影音

更多

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

菸嗓女孩詮釋古風「一開口爆雞皮」　華晨宇高評價：特別精彩！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面