和男友互看手機！她一打開驚見「上網喝茶紀錄」秒氣哭：還不只一個…

記者朱世凱／綜合報導

多數情侶在一起時，都會相約互看對方手機，想確認彼此是否忠誠。香港一名女網友也不例外，沒想到卻讓她見到最心痛的一幕，「我用男友的手機時，發現他有搜尋過援交或是『買茶』的紀錄，我很清楚自己沒看錯，而且這絕非是不小心輸入到的，因為對象不只一個。」

▲原PO用男友手機卻看見「買茶」紀錄。（左圖／CFP，右圖／免費圖庫pakutaso）

原PO在IG「couple.murmur」上貼文指出，「我今年22歲，男朋友則是27歲，我們交往2年半左右，目前是同居生活。我的上一任男朋友是個超級渣男，他在我們交往的第一天時就強逼我發生性關係，後來我堅決不肯，他就去找情色按摩解決；另外，只要他一有不滿就會動手打我，所以我當時覺得要在世上找一個人真心愛我、對我好，是很困難的事。」

▼女網友曾碰過超渣的前任。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



她接著說，「直到我認識了現任，並且相處半年時間後，我才對愛情又再次燃起希望，因為他是一個很正直又用心的男孩子，他知道我過去的一切，包含前任如何傷害我等，所以他說他會好好對待我，不讓過去的事再度上演。」可惜時間久了，貼心男友的真面目再度讓原PO失望。

她表示，「這2年半的時間，男友對我的隱瞞和欺騙多到數不清，某次吵架的時候，他還好像變一個人似的對我動手動腳，他在找工作沒收入的時間，都還是用我的錢生活，但我一切都不在意，只要他肯改，並且對未來有共識，那我就能選擇原諒，甘心地繼續過平淡的生活。」

▼女網友從沒想過，現任男友會變得跟前任一樣渣。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

不料最讓原PO最心痛的事仍舊發生，「平時我們手機都是允許互用互看的，有次因為我的生日快到了，所以我就想用他的手機看一下我們曾經去過哪些地方玩，方便我們安排下次的放鬆旅行。」她補充說，因為過去訂房預約的事都是男友負責，自己則是找吃喝的資料，所以自然拿起對方手機查看紀錄。

「結果一看不得了，他被我發現搜尋紀錄出現援交，『買茶』的紀錄。」原PO肯定地說，「我看得很清楚，這不可能是不小心按錯的，因為對象好多個，我當下心好痛好痛，好心寒好震驚，我就忍不住衝去找男友質問，問他是不是真的做過這些事？」

男友聽完後回答，「可能是因為家裡電腦的Goolgle帳戶登過他的，手機又是用同一個帳戶登入的關係，所以一旦家裡電腦有人搜尋過這些東西，手機紀錄就會跑出來。」暗指有其他人進過他們同居生活的家中，並且使用過他的電腦。但原PO回說，「根本就沒人來家裡用過你電腦，而且家中電腦的紀錄也都是平時搜尋的東西而已，哪有什麼援交網站。」

▼男友手機出現援交網站，讓原PO相當錯愕。（圖／CFP）

男友開始著急說，「有可能是手機中毒啊，不是有時候會彈出色情廣告或通知嗎？有可能是這原因，手機才會存下這些有的沒的紀錄，我真的沒有做對不起你的事啦，我心情好亂好煩，可以不要再講這件事了嗎？」隨後就冷處理原PO的疑惑，並且一如往常地吃飯、洗澡、睡覺，不再做更多解釋。

原PO又生氣又難過地表示，「男友可能覺得每次犯錯，我都會選擇原諒他吧，只要讓我冷靜下來，就可以當沒有事發生，但這次我真的沒辦法接受了，我沒辦法不去想，我非常想知道他查這些資料後到底做了什麼，是不是有做對不起我的事，請問我能夠怎麼做？」

▼情侶最終走向懷疑猜忌之中。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網友們留言看完女孩心碎經歷後紛紛留言，「放下吧，何苦繼續折磨自己呢？」、「說要對妳好又動手動腳，從那一刻開始，妳就應該離開的」、「日久見人心，快分手吧」、「妳自己也知道對方找援交了，為什麼還要執著？就分開啊」、「有一次就會有第二次的，相信我，放手是好事」、「不要讓他一直踩妳底線，硬起來！」、「這樣還能繼續生活，我也是醉了啦」、「一個願打，一個願挨」。