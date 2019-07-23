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200名港警家屬公開信：籲特首政治問題政治解決　警察拒作人肉盾牌

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▲香港721遊行警方用布袋彈驅離群眾。（圖／路透）

▲香港721遊行警方用布袋彈驅離群眾。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

香港修訂《逃犯條例》事件，在過去遊行曾多次引發警民衝突，甚至造成流血事件。網路上出現200多名自稱現役港警的家屬近日發出公開信，要求特首林鄭月娥以「政治方式回應社會訴求」，並不能繼續將警察作為政府和市民間的人肉盾牌。

超過200名自稱現役港警的親屬，在網路上以「政治問題政治解決-警員親屬致行政長官林鄭月娥的公開信」為題聯署，並用中英文撰寫公開信向特首林鄭月娥喊話指出，自6月12日金鐘衝突以來，每次看見示威現埸消息，均感到憤怒和心酸。

▲香港721遊行，警方驅離群眾。（圖／路透）

公開信說，「前線警員在因政治爭議而起的遊行示威中首當其衝，且必須服從高層一些不合邏輯與常理的指令，『被』出生入死。前線警員被迫承擔政府施政失誤的後果，導致警民關係急速惡化，已臨無法挽回地步。」

▲▼政治問題政治解決-警員親屬致行政長官林鄭月娥的公開信。（圖／翻攝公開信網頁截圖）

▲政治問題政治解決-警員親屬致行政長官林鄭月娥的公開信。（圖／翻攝公開信網頁截圖）

公開信稱，警員收到的收到的指令「危險且行動頻密」，但當指令者出錯卻也無人需因此問責，前線警員則「長時間受社會嚴厲責罵、排斥，他們身心健康已出問題」。

因此，公開信中對林鄭月娥提出3大訴求，包括要求特首以政治方式回應社會訴求，「絕不能繼續將警員當作政府和市民之間的人盾」；第二，盡快成立法官主持的獨立調查委員會，以公眾認同方式「找回社會公義」；第三，保證警隊高層不再下達不當指令，以免再次引發警民激烈衝突。

不過，香港人事部內部日前回應公開信，聲稱內容不代表警方及警隊四個職方協會的立場，又呼籲同袍參與該項活動時謹慎作出考慮。

▲香港721遊行，有白衣人士無差別打人，中聯辦被潑漆。（圖／路透）

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關鍵字：香港,逃犯條例,警民衝突,林鄭月娥,港警,粵港澳要聞

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