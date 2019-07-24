「親政府極端勢力」加入不穩定亂局　　CNN：香港已搖搖欲墜

▲香港元朗暴力事件，白衣人在站內見人就打。（圖／翻攝自臉書）



記者王致凱／綜合報導

香港民眾抗議《逃犯條例》，21日深夜演變為「元朗白衣人暴力事件」，多位民眾遭人圍毆，造成至少45人受傷。CNN分析認為，香港暴力事件已經越來越普遍，而如今親政府極端主義團體崛起，將讓香港的危險局勢再添不穩定因素。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，在過去7個星期一連串抗議與示威後，香港警方19日在荃灣一處大樓倉庫查獲大批爆裂物、汽油彈和其他武器，並逮捕3名與案情相關的20多歲男子，懷疑這批危險物品與相香港獨派團體有關。

在21日的另一次反政府示威遊行之後，大批手持鐵棍或藤條的白衣男子衝入香港元朗車站，見到任何黑衣民眾就上前一頓痛打，結果至少造成45人受傷，其中部分傷者情況嚴重。香港警方在事發後1小時才抵達現場，增加了民眾與政府的對立。

CNN認為，隨著暴力事件逐步升級，目前沒有任何跡象顯示抗議活動有降溫趨勢，但同樣也沒有跡象佐證香港政府準備作出任何讓步。

在元朗事件中，香港警方雖然於1個小時後才到場制止，但警官與當地親政府議員紛紛被拍到，出現在現場與白衣人「問候」，被質疑是「警黑合作」，故意包庇白衣人動手打人。

事實上，在香港2014「雨傘革命」中，也曾傳出過類似的警黑串通指控。美國《時代》雜誌2014年10月3日報導，在示威者佔領旺角街頭數周後，一群疑似與黑社會有關連的蒙面男子對示威者發動暴力攻擊。示威者指控警方並未出面制止，也沒有逮捕任何蒙面人，港警對此則全盤否認。

最近數周，一群親政府男子被拍到大肆破壞代表民主的「藍儂牆」，並與現場民主派示威者爆發衝突。此外，建制派人士20日也發起了一次親政府遊行，宣稱有30多萬人上街挺政府。

CNN分析，如今又有更加極端的親政府組織正式「參戰」，甚至針對反政府示威者採取暴力手段，為已經十分混亂且危險的香港局勢增添另一項不穩定因素。CNN說，隨著香港本周末預計還會爆發的抗議活動，似乎沒有人知道香港的未來會走向哪裡，但只有少數人抱持樂觀的態度，讓這座曾以穩定與和平聞名的城市如今搖搖欲墜。