交往7年準備結婚！她翻男友手機一看全是「男男激情圖」當場崩潰：我該怎辦

▲女友打開男友手機卻驚見男男激情照片。（左圖／CFP，右圖／達志／示意圖）

記者朱世凱／綜合報導

「我不敢和我的好朋友說，因為這是我第一次碰到的事。」香港一名女網友近日發文表示，自己正和交往7年的男友論及婚嫁，不過某天她無意查看對方手機時，卻看見許多同志激情圖片，「而且男友還會找不同人分享交流」，讓她不禁崩潰求救，「我不清楚該怎麼做，我再也找不到藉口替他說話了。」

原PO在IG「couple.murmur」上貼文寫道，「我一直以來都好愛男朋友，他也對我很好，總是把最好的東西留給我，讓我感受滿滿溫暖；但是有一天，我無意拿起他的手機偷看（其實我一直都沒有這種習慣，但他說願意讓我想什麼時候看，就什麼時候看），沒想到就看見令我不敢置信的一幕。」

▼原PO說，男友不斷和同好交換珍藏照片。（示意圖／達志影像）

她接著說，「我發現他一直都有在涉略同志激情的圖片，並且和不同人傳訊息說『有興趣嗎？』有些對話紀錄還包含他與對方互傳的『珍藏照片』。我看到之後愣住了一段時間，直到冷靜下來後才去問男朋友『為什麼要這麼做？』但他卻只是找不同理由敷衍我。」

原PO再指，「我從頭到尾都沒有發過脾氣，純粹覺得是男朋友太無聊，才會做這些事，而且我也覺得自己並不會輸給那些同志男孩，他們也不會是我的對手。」她還補充說，男朋友的前幾任對象都是女生，所以才難以相信眼前所看到的事，「直到最近，我再度發現男友的手機又出現這些訊息和照片，我再也找不到藉口幫他解釋了，請問我該怎麼做才好啊？真的好迷茫、好困惑啊。」

▼原PO直言，自己絕不會輸給同志男孩。（示意圖／Pixabay）

貼文一出瞬間引起網友熱議，不少人都在底下留言，「妳很快就會多出第二個男朋友了」、「這應該是雙性戀吧」、「真的不能接受的話，也只能趕快分手」、「這感覺很難看開」、「單純看看而已吧？腐男之類的」、「問他『結婚』跟『看男男圖片』選一個」、「妳會不會是煙霧彈？」、「我是女生，我有時候也會看女女啊，這有什麼不對？」、「只有我一直笑嗎？」、「反正他有愛妳最重要～」。