彭定康稱元朗「香港回歸最嚴重暴力事件」　華春瑩：閉嘴、收手！

▲華春瑩。（圖／CFP）

記者劉亭／綜合報導

針對香港近來多起示威遊行，發生暴力事件，中國外交部發言人華春瑩強硬回應，「我們堅決反對任何外部勢力干預香港的內部事務」，並且請這些人士「閉嘴、收手」。

元朗21日發生白衣人襲擊市民事件，不管示威者或一般民眾皆受到吳差別攻擊，造成45人輕重傷，香港警方事後遭控沒有作為。前港督彭定康將此事形容為香港回歸22年來最嚴重的暴力事件之一。

華春瑩24日舉行例行記者會時表示，最近香港是「發生了一些事件」，彭定康先生選擇性失明，選擇性發聲，避而不談衝擊香港法治根基的衝擊立法會事件，和衝擊中聯辦大樓的事件，我想他的真實意圖是昭然若揭的，大家都看得非常的清楚。

▲未代港督彭定康Chris Patten 。（圖／美聯社）

「在這個問題上，中方的立場非常堅定」，華春瑩表明，堅決反對任何外部勢力干預香港的內部事務，「我們希望他們能夠儘早在這個問題上閉嘴、收手。」

而香港經歷遊行事件後，日本、愛爾蘭等國家發佈旅遊警示，華春瑩再度表明反對一切暴力行為，堅決支持港特區政府和警方依法處置。她也向香港人喊話稱，「我想真正熱愛香港的人對此肯定是會感到痛心的，我想一切有正義感的人、真正愛港的人應該團結起來，共同維護好香港的安全與秩序，重新讓香港這顆東方明珠煥發出璀璨的光芒。」