影／烈火襲來「爸緊抱女兒」任由背部狂燒　媽肉身「護老公孩子」犧牲成焦屍　

記者朱世凱／綜合報導

大陸近日發生一起令人鼻酸的火災意外，一棟6層樓的民宅因為不明原因起火，導致一戶家庭來不及逃生，紛紛躲到陽台上避難。只見火勢不斷襲來，爸爸拚命將4歲女兒緊緊摟在懷中，極力為孩子擋掉身後大火；媽媽則為了保護兩位摯愛，甘願用肉身擋在他們後頭，任由火勢將她燒成焦屍。這場火災最終導致1死2傷。

▼大火蔓延，爸媽甘願捨身救女兒讓許多人鼻酸。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，事發在廣東省廣州市荔灣區，一棟民宅突然發生火災，因為火勢猛烈導致3名受困人員無法及時逃脫，只能躲在陽台防盜窗的角落處。從影片可見，火勢蔓延期間，爸爸一直用身體為孩子擋住大火，媽媽則刻意站在2人身後一段距離，希望烈火燒到自己後便能止住。

▼目擊者說，被火吞噬的媽媽就站在老公和女兒身後擋火。（圖／翻攝自微博）

報導指出，目前火勢已經撲滅，但是媽媽因為奮不顧身擋火的緣故而喪生；爸爸則是傷勢相當嚴重，需要在燒傷科加護病房觀察救治；4歲女兒的情況穩定，不過依舊需要觀察，事故共造成1死2傷，起火原因還有待釐清。醫生表示，孩子父親燒傷面積達50%，背部肌肉大面積壞死，上肢運動感覺消失，救治難度較大；小孩因為吸入大量濃煙，還需要稍微治療。

▼爸爸拚命護著女兒，直到消防員來前，都不願鬆開手。（圖／翻攝自微博）

有目擊者說，「爸爸哪怕全身早已燒傷，都還是緊緊抱著孩子的，直到消防員來救難時，才放心閉上眼睛暈過去；媽媽則是偉大地犧牲了，場面十分可憐。」

網友看完後都難過留言，「可憐天下父母心」、「父母好偉大」、「當媽媽以後，看這種新聞特別有感觸」、「祈禱女兒順利活下，並且平安長大」、「防盜窗到底該不該裝，又成為難解問題」、「太感動了，瞬間鼻酸」、「孩子活著大概也難受」、「老房子的防火設備還是要定期檢查的」、「簡直是人間煉獄」、「願逝者安息」。