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天氣太熱！2男「車內開冷氣」小睡一下…結果卻命喪停車場　原因曝光

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▲▼2男開冷氣在車內小睡，沒想到卻當場喪命。（圖／翻攝自微博）

▲2男開冷氣在車內小睡，沒想到卻當場喪命。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

最近天氣持續炎熱，許多駕駛都會開著冷氣上路，有些人更會待在車上歇息。不過大陸近日卻傳出一起悲劇，有2名男子在停車場內享受車上冷氣並小睡時，竟因為大腦缺氧導致窒息身亡。據當地的公安局交管中心消息，2名死者分別坐在駕駛座及副駕駛座，被發現時已經是冰冷遺體。

綜合陸媒報導，此事發生在江蘇省的停車場，有2名男子上（6）月25日因為天氣酷熱，所以就在車上將冷氣開到最強，並且將椅子往後微調開始小睡片刻；直到當天下午3點左右，公安局交管中心人員才發現，這2人全身發白僵硬，已經沒有呼吸氣息，路過民眾目睹後也全都嚇壞了。

▼影像顯示，轎車的窗戶並未打開留下縫隙。（圖／翻攝自微博）

▲▼天氣太熱！2男「車內開冷氣」小睡一下…結果卻命喪停車場。（圖／翻攝自微博）

警方調查原因後發布通報指出，死者死因是大腦「缺氧窒息」，研判2人是在車上開冷氣睡覺時，因為沒有「開車窗留縫隙」，導致一氧化碳累積中毒。專家表示，密閉的車內開空調會產生大量一氧化碳，20多分鐘後濃度就會嚴重超標，尤其是在車庫或地下室，因為車外空氣也流通不順暢，導致在車內待太久就會有明顯的窒息感。

他接著說，如果民眾真的想在車內休息，「要記得開冷氣的同時也要開窗」，並將冷氣切換至車外循環模式，確保空氣流通。網友看完後紛紛留言說，「我還是第一次知道，趕快分享給周遭的朋友」、「我猜也有可能是車內密閉，導致二氧化碳過多而窒息死亡」、「窗戶開一點點縫隙不是常識嗎？」、「真的太嚇人了，睡一睡就過世了」。

▼車內小睡竟然喪命的消息，引起網友熱議。（圖／翻攝自微博）

▲▼天氣太熱！2男「車內開冷氣」小睡一下…結果卻命喪停車場。（圖／翻攝自微博）

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天氣太熱..2男「車內開冷氣」小睡結果命喪停車場　原因曝光

關鍵字：汽車,空調,冷氣,停車場,小睡,喪命,天氣

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