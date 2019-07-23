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快訊／蔡英文下令徹查免稅菸陋習：訪團行李今後比照一般旅客查驗

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▲蔡英文機場發表「自由民主永續之旅」返國談話。（圖／攝影中心攝）

▲蔡英文。（圖／攝影中心攝）

記者蔣婕妤／台北報導

針對22日特勤人員大量購買免稅煙品之不當行為，總統府表示，蔡英文23日上午已特邀請總統府陳菊秘書長、國安會李大維秘書長會商，並指示該案除配合司法單位偵辦外，機關內部亦應徹底調查本案，同時也全面檢視相關流程，了解過往長年積習情形，與探討流弊成因，以嚴格加以杜絕。

蔡英文除了要求徹底檢討禮遇規定是否有濫用情形，也下令未來訪團隨員回國行李通關，除涉及國安機敏事宜以外，均應賦予海關權責，比照一般旅客規定進行查驗，同時也要求在執行層面務必落實。

蔡英文強調，此次事件也凸顯國安團隊在人員管理上有待改進，應透過此一機會，進行全面整飭，對於紀律嚴加要求，以提升團隊運作效能。

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