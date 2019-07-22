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國安局「吳宗憲」一張卡刷645萬？立委質疑高層涉案：他是倒楣替死鬼

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▲▼蔡英文機場發表「自由民主永續之旅」返國談話。（圖／攝影中心攝）

▲蔡英文於機場發表「自由民主永續之旅」返國談話。（圖／攝影中心攝）

記者徐政璿／台北報導

國安局特勤人員吳宗憲藉總統出訪勤務，向航空公司大量申購9800條免稅菸品，金額高達645萬，並在22日透過國賓特殊通關禮遇，試圖夾帶入境，遭到稽查人員攔下。不過，有立委質疑，這麼大批的菸品，不可能只靠一個人的力量，吳宗憲只是被長官推出來的倒楣「替死鬼」，不排除有政府高層涉案。

時代力量立委黃國昌爆料，指吳宗憲自7月8日起，一連透過華航免稅品的系統後台下了5筆訂單，金額高達645萬元，每一筆都是用同一張信用卡刷卡，其中1張訂單的金額就高達292萬4460元，訂單中的出發航班編號1588，是總統專機出發航班的代號，1587是回航代號，UVF則是聖路西亞機場的縮寫。

黃國昌痛批，堂堂國安局，國家安全不努力，走私菸品牟利衝第一，令人痛心疾首，且參與其中的華航高層，也應一併依法究辦，國安會秘書長李大維到底是如何篩選陪同總統出訪的人員，應出面說明清楚。同時，黃國昌也將矛頭對準華航董事長謝世謙，因為這些菸是刷卡買的，謝世謙必須說明到底是哪些華航高層配合國安局？

對此，國民黨團總召、立委江啟臣也痛斥，蔡英文出國拚外交，卻成官員拼走私的好機會，簡直「把國家當你家」，他也質疑，9200條免稅菸應該不是自用，是否和永和警衛室有關係？吳宗憲是否只是掛名代購？恐怕都不是一句「挟帶私菸」可以了事。

國民黨籍立委陳宜民在臉書上表示，相信這位吳姓「少校」，只是被長官推出來的倒楣「替死鬼」，後面一定還有更高層級的人士涉案，否則沒有人相信一位少校有財力購買600多萬元的香菸，甚至有辦法帶出機場，如果最後只有一位少校涉案，簡直就是匪夷所思。

▼黃國昌踢爆國安局走私免稅菸品。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

▲▼黃國昌踢爆國安局走私免稅菸品。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

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關鍵字：蔡英文,國安局,菸品

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