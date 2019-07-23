最重判無期！「國安局吳宗憲」走私9800條菸…暴利507萬

記者柯振中／綜合報導

國安局的官員吳宗憲利用陪同總統蔡英文出訪的機會，透過華航高層在系統後台預定9200條免稅菸，隨後又被爆出從海外偷帶進600條菸品，菸品總量稅前稅後價差高達507萬餘元。依據《懲治走私條例》，公務員、軍人包庇走私者，處七年以上有期徒刑，最重可判無期徒刑。

時代力量立委黃國昌22日爆料，國安局「吳宗憲」利用蔡英文出訪美洲友邦的機會，透過華航訂購9200條免稅菸，意圖藉由禮遇通關夾帶入境。值得一提的是，這位「吳宗憲」本人是不抽菸的，很有可能是負責此次出訪業務而淪為團購人頭。

根據《鏡周刊》報導，這次的事件之所以被披露，是由於華航內部人員認為國安局人員購買數量太大，且還利用總統出訪的機會來進行，可能是為了賺取差價。

根據《聯合報》報導，不願具名的業者表示，這些被走私的菸品都是台灣的暢銷品牌，未稅與稅後價差相當大。他推估，以目前每包菸「稅+捐」51.8元來計算，9800條共98000包菸可賺取507萬餘元的價差。

▼國安局2官員涉私菸案，被調查局人員快步帶上車。（圖／突發中心）



吳宗憲身為少校警衛官，卻用同一張信用卡，分成5筆刷出645萬元的高額，其中1張訂單金額甚至達292萬4460元，讓外界認為可能存在結構式犯罪的嫌疑。

知情人士透露，事件爆發後，總統府內部清查免稅商品的訂單紀錄，發現特勤人員利用出訪機會，購買超額免稅菸的情況並非首次發生，只是過去數量較低，這次如此多的數量可能與菸稅調漲有關。

黃國昌指出，國安局、華航高層與此案難脫關係。對此，華航則說明，本案與公司高層無關，僅是該名官員搭機前利用網路預購免稅商品，回國後領取。

至於網路傳出「黃國昌收割」的言論，黃國昌本人在FB上澄清，自己11日接獲檢舉，當天立刻完成查證，為了防止走漏消息，他12日前往新北市調查站提供證據。

▼立委黃國昌認為，華航高層幫國安人員走私免稅菸。（圖／立委黃國昌辦公室提供）



黃國昌說，隨後的一個星期，都在進行佈線、場勘、盯哨的作業，「上星期五（19日），菸貨從四樓搬下來一樓裝櫃，擔心當天就運出來，聯絡調查員，直接到桃園航勤南路9號外出入口盯哨，我也悄悄在現場旁邊盯著，並合法進入桃園機場，藉由考察之前破洞的EC滑行道，在『H5』外面了解其與華膳保稅倉庫間的動線。一群辛苦的幹員當天曬了一天大太陽，等到確定貨當天不會出來。」

黃國昌表示，22日進行大規模佈線，中午貨物移動後，工作群組馬上準備行動，為了不妨礙「人贓俱獲」的可能，一直等到執行收網後，才公開說明，「結果，有一群俗辣，竟然說我等調查局抓完人才貼文是在『收割』！」

事件被披露後，總統府晚間表示，蔡英文對此感到震怒，責令相關單位嚴查嚴辦。為了表示負責，國安局局長彭勝竹向總統請辭獲准；總統府侍衛長張捷自請處分，被調離現職。另外，涉案的侍衛官吳宗憲、押車官黃柏維22日深夜9點多走出新北市調查處，被調查人員帶上車，移送北檢。

總統蔡英文晚間在FB指出，這次的案件不僅有違政府官箴，造成社會觀感不佳，更讓出訪的成果被忽略，「這對於我們在第一線為外交打拚的同仁來說也不公平，我們一定要深刻檢討，杜絕弊端。」

▼被立委黃國昌踢爆訂購9,200條免稅菸的總統少校隨扈吳宗憲，本人根本不會吸菸。（取自黃國昌臉書）

