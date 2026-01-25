　
大陸 大陸焦點 特派現場

10萬人預約送別！旅日貓熊曉曉、蕾蕾最後亮相　中日貓熊外交謝幕

記者任以芳／綜合報導

旅日雙胞胎大貓熊「曉曉」與「蕾蕾」今（25）日最後一天的公開亮相，日本東京上野動物園湧入大量遊客，參觀人數限制為4400人，預約人數超10萬人，是單日預約人數最多的一天。據了解，這對4歲的龍鳳胎預計於1月27日正式啟程返回中國，這也象徵自1972年中日邦交正常化至今，日本將面臨半世紀首度境內「零貓熊」的尷尬局面。

旅居日本東京上野動物園的雙胞胎大貓熊「曉曉」（雄性）與「蕾蕾」（雌性），今天25日最後一天「打卡上班」，根據東京都政府統計，今日僅開放4400個參觀名額，卻吸引超過10萬人登記，預約人數是限制人數的24.6倍，競爭激烈程度堪稱「奇蹟籤」。

▲▼ 旅日雙胞胎大貓熊「曉曉」與「蕾蕾」今（25）日最後一天的公開亮相 。（圖／翻攝 百度）

▲ 旅日雙胞胎大貓熊「曉曉」與「蕾蕾」今（25）日最後一天的公開亮相 。（圖／翻攝 環球網）

自月中進入倒數階段以來，累計預約人次已破31萬，許多粉絲即使沒有抽中，還是從其他地方趕來上野動物園，盡可能近距離體驗參觀氛圍。

這對出生於2021年的雙胞胎「曉曉」與「蕾蕾」，父母是去年已返國的「比力」與「仙女」。由於所有權歸屬中方，返國是合約行程，但是兩隻貓熊的離日時間提早了一個月。原定2月的返還計畫不僅提前執行，後續的租借協商亦全數停擺。

外界分析，這與日本首相高市早苗上任後的右翼政策密切相關。高市多次在國會與外交場合強調台海穩定與日本安全的直接關聯，甚至稱「台灣有事」恐構成日本「存亡危機事態」，此舉徹底引發北京怒火。

中方隨即祭出多項外交反制措施，包括加強對日水產品禁令、延長出口通關手續，而「貓熊外交」的停滯更是最直觀的溫度計。大陸官媒與專家甚至直言，「解鈴還須繫鈴人」，若日方不收回涉台謬論，很難想像還存在推進民間交流的理想氣氛。

▲▼ 1972年，“康康”“蘭蘭”在上野動物園與日本民眾見面。 。（圖／翻攝 百度）

▲1972年，「康康」「蘭蘭」在上野動物園與日本民眾見面 。（圖／翻攝 百度）

事實上，日本曾是海外擁有最多大貓熊的國家之一，從上野、和歌山到神戶，貓熊不僅是中日友誼象徵，更是帶動觀光財的靈魂。當地經濟學者估算，光是曉曉與蕾蕾每年帶動的周邊產值就超過300億日圓。

隨著和歌山、上野貓熊陸續返還，預計今年1月27日後，日本境內將沒有任何一隻大貓熊，為53年來首見，日本將迎來「貓熊真空期」。部分日本國會議員甚至開玩笑表示，未來若想看貓熊「去台灣看就好」，此言論再度觸動兩岸與中日的政治敏感神經。

回顧1972年中日開啟貓熊外交（Panda Diplomacy），中國贈送日本「康康」與「蘭蘭」開啟了兩國長達50多年的溫情連結。如今在區域安全對抗加劇、高市政府敏感涉台言論與軍國主義復辟等的背景下，這段「貓熊友誼」暫時劃下休止符。對日本民眾而言，27日的離別不只是送走兩隻萌物，更是在地緣政治寒冬中，見證一個交流時代的褪色。

更多新聞
中共擴大反腐　46名學術人員抄襲偽造代寫騙經費被罰

陸擬制定「數字人身份標識」　實現「一人一碼」

陸證券經紀人8年少掉6.8萬名　多家券商「幾乎清零」

10萬人預約送別！旅日貓熊曉曉、蕾蕾最後亮相　中日貓熊外交謝幕

「二師兄」驚魂高掛電線！　無人機吊豬出包全村斷電10小時

越共「蘇林時代」高層新面孔近半　公安軍隊系統幹部進入政治局

陸保時捷女銷冠：客戶6成是女性　沒私下出去吃飯

比亞迪海外銷售目標調高25%　要賣130萬輛車

再披中國戰袍出戰冬奧　谷愛凌回應質疑：非經濟因素

張又俠落馬　解放軍報：提高反腐穿透力「借助人工智慧」

