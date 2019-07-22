彭勝竹請辭國安局長、柯承亨代理　蔡英文3點聲明：深刻檢討杜絕弊端

▲總統蔡英文。（圖／攝影中心攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文22日結束任內第七度出訪，不料小英才剛返抵國門，時代力量立委黃國昌卻爆料，有國安人員陪蔡英文出訪期間，狂買數百萬免稅菸。總統府晚間發出聲明表示，國安局彭勝竹局長已請辭獲准、總統府張捷侍衛長調職處分。蔡英文在臉書強調政府會深刻檢討，杜絕弊端。

蔡英文晚間在臉書表示，這樣的行為已經失當，並涉有重大違紀，她有三點聲明，第一點是目前了解，相關免稅菸品是於國內採購發貨，與總統出訪行程無關，目前也已被相關單位查扣。



第二點，蔡英文指出，已下令國安局嚴加徹查，後續將配合司法單位偵辦。第三，蔡英文說明，針對本案，國安局彭勝竹局長及總統府張捷侍衛長，也須負起責任，「我已同意彭勝竹局長的請辭，張捷侍衛長亦將調離現職。國安局局長由副局長柯承亨代理，侍衛長由副侍衛長柳惠千代理」。



蔡英文強調，「本案的行為，不僅有違政府官箴，造成社會觀感不佳，更讓出訪的成果被忽略。這對於我們在第一線為外交打拚的同仁來說也不公平，我們一定要深刻檢討，杜絕弊端」。

▼總統府聲明。（圖／翻攝自總統府發言人臉書）

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