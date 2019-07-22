國安局「吳宗憲」是揪團代訂菜鳥　超購免稅菸行之有年陋習

記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文22日結束任內第七度出訪，不料小英才剛返抵國門，時代力量立委黃國昌卻爆料，有國安人員陪蔡英文出訪期間，狂買數百萬免稅菸。總統府表示，蔡英文得知後相當震怒，雖然免稅菸非專機運送，但已立即將該名特勤人員調離現職、靜候相關調查。據知情人士透露，訂購單中出現的吳宗憲其實只是揪團代訂菜鳥，這也早就是行之有年的陋習。

▲黃國昌召開「陪同出訪搞走私、國安局出來面對」記者會。（圖／翻攝自黃國昌臉書直播）

黃國昌在22日下午的踢爆記者會中指出，蔡英文出訪加勒比海友邦拚外交，讓世界看見台灣，展現台灣精神，十分辛勞，成果顯著。讓人痛心的是，竟有國安局官員利用陪同總統出訪的專機，先透過華航高層在系統後台預訂9200條的免稅菸品（金額高達645萬元），並在今天透過國賓特殊通關禮遇，夾帶入境。

針對黃國昌爆料，總統府回應，此與總統出訪行程無關。然相關勤員在公務期間有此失當行為已涉重大違紀，總統得知本案表示震怒，已責令國安局依法進行行政調查，並配合司法單位偵辦，目前並已將吳員調離現職、靜候相關調查。

無獨有偶的是，就在黃國昌召開記者會踢爆此事沒多久後，隨即也傳出9200條免稅菸，有總統府、國安局的人士購買，而被黃國昌抓到的這位吳員其實只是頂罪的代購。

對此，有熟悉內情人士透露，國安局這種藉由總統出訪期間，超量向航空公司訂購免稅品的陋習，其實早已行之有年，金額數量都有相當規模，一直以來被當成內部人士的「福利」，名字出現在訂購名單上的吳員，只是揪團代訂的菜鳥。

內勤人士表示，黃國昌記者會中的講法，刻意把這件事與蔡英文出訪結合，實際上，這些免稅香菸的購買和出貨，就像一般出國旅客可以在出國前先跟航空公司或免稅商店預定，等到回國時再來領取，國安局的人員因為有隨航班出門的身份，所以就取得了訂購免稅品的資格，只是價量離譜，航空公司也睜一隻眼閉一隻眼，「黃國昌的說法，無論是故意或無心，都讓人誤以為這些香菸是經過專機運送，好像總統在走私香菸，反而是誤導焦點」。

「這早就是行之有年的陋習」，內情人士透露，長久以來藉由出訪名義，超量申購免稅品的情形一直都有，橫跨數任總統、副總統，主要的型態就是由具備航班「乘客」的特勤人員向航空公司採買免稅產品，等到返國後領取，也因為航空公司對情治單位並不會有「限量」的要求，採購起來的數量都與這次的規模沒多大差別。

熟悉內勤人士強調，黃國昌的踢爆，如果直指這項陋習本身，讓情治單位就此改掉這個壞習慣，或許就算是個貢獻，「但把問題集中甚至模糊成總統出訪、藍綠，其實就是幫這些長久以來的雞鳴狗盜陋習的找到喘息的出口」。

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