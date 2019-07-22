1個人刷卡買645萬免稅菸？黃國昌點名華航董座謝世謙、國安會李大維

▲華航董事長謝世謙、國安會秘書長李大維。（合成照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文22日中午結束12天「自由民主永續之旅」返台，但時代力量立委黃國昌隨後踢爆有隨行的國安局官員透過華航高層在系統後台預訂9200條的免稅菸品，企圖透過通關禮遇夾帶入境，金額高達645萬元。黃國昌除了召開記者會進行批判外，也點華航董事長謝世謙﹑國安會秘書長李大維出面說清楚。

黃國昌22日下午3點召開「陪同出訪搞走私，國安局出來面對」記者會，他表示，蔡英文這次出訪加勒比海拚外交，讓世界看見台灣，展現台灣精神，十分辛勞，成果顯著，這樣自由民主之旅的成果大家必須予以支持，但蔡英文走出去就是代表台灣、代表國家，但讓人痛心的是，國安局的官員竟會趁陪總統出訪時，向華航採購這麼高數量的香同時利用禮遇通關的機會夾帶出境。

黃國昌提到，做這件事的官員，他原本想請國安局副局長前來說明，副局長不希望參加記者會，他尊重副局長的決定，但副局長說吳宗憲早就調到總統府侍衛室，屬於永和辦公室的一員。

對於9200條菸要怎麼載走，黃國昌說，根本沒有載運，「一直都趴在華航倉庫中」，一般人出國時，要去預定香菸，只有一個途徑做得到，就是到免稅店買，並現場拿菸，若飛機出發前，到華航網站預訂，是不可能帶上機的。

黃國昌痛批，堂堂國安局，國家安全不努力，走私菸品牟利衝第一，令人痛心疾首，他要求國安局局長給全體國人一個交代，且參與其中的華航高層，也應一併依法究辦，國安會秘書長李大維到底是如何篩選陪同總統出訪的人員？李大維應出面說明清楚。

同時，黃國昌也將矛頭對準華航董事長謝世謙，他說，這些菸是刷卡買的，謝世謙必須說明到底是哪些華航高層配合？為什麼一個沒有菸酒執照的人可以訂9200條菸，請問是哪些高層核准的？謝世謙應盡快給出一個清楚的交代。

另外，黃國昌也要求國安會秘書長李大維必須說明到底是如何篩選陪同總統出訪的人員，他在一個星期前就行文外交部跟國安局，希望瞭解隨行陪訪人員的名單，但並沒有得到回覆。對於9200條免稅菸，黃國昌當場也要求關務署必須說明接下來該如何處理？

對於黃國昌的指控，國安局回應，「全案現由司法單位偵辦調查，案情基於「偵查不公開」不便說明。本局後續將秉持「依法行政」、「毋枉毋縱」原則，全力配合偵辦。」

至於總統府方面則回應，儘管相關免稅菸品是於國內採購發貨，並未經過專機運送，也與總統出訪行程無關，但相關勤員在公務期間有此失當行為已涉重大違紀，蔡英文得知本案後相當震怒，已責令國安局依法進行行政調查，並配合司法單位偵辦，目前並已將吳員調離現職、靜候相關調查。