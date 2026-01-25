陸擬制定「數字人身份標識」　實現「一人一碼」

▲大陸擬對「數字人」制定身份標識規定。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸工業和資訊化部23日發出通知，將公開徵求《元宇宙 分類與標識 數字人身份標識要求》強制性國家標準制修訂計劃項目意見。該份意見擬規定「數字人身份標識」的標識體系及註冊、管理、標識要求。

根據《新華社》報導，近年，大陸數字人產業發展迅速，數字人已廣泛用於表演主持、電商直播、品牌營銷、客戶服務、教育培訓等領域；然而，由於缺乏有效的數字人身份標識管理機制，不法分子通過盜用或仿冒他人數字人形象，製作、發布和傳播違法不良資訊，詆毀和貶損他人名譽﹔部分數字人缺少內容過濾機制和安全護欄，生成與事實不符的內容。

此次擬制定的標準可實現問題數字人資訊的快速追溯，有利於行業監管﹔可以精準定位違法違規責任主體，降低欺詐風險﹔可以建立統一的數字人身份標識認證體系，推動產業向規範化、集群化、精細化發展。

基於此標準，境內所有用於商業和傳播用途的數字人將實現「一人一碼」，將有助於減少和防範數字人相關安全風險，推動數字人產業健康有序發展，維護數字人企業合法權益，營造風清氣正的網路環境。

據悉，大陸數字人相關企業已超114萬家。有測算顯示，2025年大陸數字人產業規模突破400億元，帶動周邊產業規模超6000億元。