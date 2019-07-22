6600條七星免稅菸轉手省382萬元　總統府、國安局都被點名有人買

記者呂欣玫／綜合報導

總統蔡英文22日出訪抵台，時代力量立委黃國昌踢爆，有隨行的國安局官員疑似夾帶9200條免稅菸品入境，合理判斷該國安局官員是走私菸品進來賣。對此，有網友估算走私菸品的價差，光購買660條免稅的七星菸，一來一往轉手就省了382萬8000元。

▲4500條免稅七星菸轉手價差省382萬。（示意圖／讀者提供）



蔡英文出訪加勒比海友邦，22日中午返台不到2小時，就被黃國昌踢爆，隨行的國安局官員吳宗憲事先透過華航高層在系統後台預訂9200條的免稅菸品，並在今天以國賓特殊通關禮遇夾帶入境，金額高達645萬元。

黃國昌指出，他一個禮拜以前有發函給總統府、外交部，希望能提供陪同總統出訪的名單，但外交部說無法提供，就沒有進一步的為難，而是透過自己的管道來查證，並到桃園機場了解機場運輸菸品的過程。

▲黃國昌踢爆國安局人員走私免稅菸 。（圖／黃國昌辦公室提供）

另外，他也向國安局副局長胡木源查證，據胡的說法，吳宗憲早就從國安局調到總統府侍衛室，屬於永和辦公室的一員，對於黃國昌質疑吳宗憲是不是幫國安局買的，是不是有秘密外交的需求，是不是幫在台灣的大使、公使、特使買免稅菸品，才做了這種事，胡木源澄清絕對沒有。

不過，就在黃國昌召開記者會後沒多久，隨即有說法傳出這些免稅菸，有總統府跟國安局的人士購買，被黃國昌捉到的吳員只是代訂的菜鳥。

據知情人士透露，訂購單中出現的吳宗憲其實只是揪團代訂菜鳥，這也早就是行之有年的陋習，長久以來藉由出訪名義，超量申購免稅品的情形一直都有，橫跨數任總統、副總統，主要的型態就是由具備航班「乘客」的特勤人員向航空公司採買免稅產品，等到返國後領取，也因為航空公司對情治單位並不會有「限量」的要求，採購起來的數量都與這次的規模沒多大差別。

針對黃國昌的指控，國安局回應，全案現由司法單位偵辦調查，案情基於「偵查不公開」不便說明，後續將秉持「依法行政」、「毋枉毋縱」原則，全力配合偵辦。

總統府則回應指出，儘管相關免稅菸品是於國內採購發貨，並未經過專機運送，亦與總統出訪行程無關，但相關勤員在公務期間有此失當行為已涉重大違紀，蔡英文得知本案表示震怒，已責令國安局依法進行行政調查，並配合司法單位偵辦，「目前並已將吳員調離現職、靜候相關調查」。

關於國安官員走私菸品的手法，黃國昌在記者會中揭露，吳宗憲事先向華航高層下了5張訂單，華航高層便在免稅品購買的系統後台，用吳宗憲的信用卡刷了630幾萬，接著將大量的菸品藏在華航免稅區的倉庫，22日再將菸品拉到免稅倉庫的一樓，裝在機場運輸行李的行李櫃車中讓菸品通關。

至於9200條菸要怎麼載走，黃國昌說，國安高層早在上週五就在準備今日讓這些菸通關，上週五就去裝貨，並在紙箱上標註VVIP，顯示是非常重要的客戶，上週五在華航高層的現場「督軍」下，這些菸品裝載入行李櫃中，並放置於保稅倉1樓的行李櫃運送車上。

黃國昌表示，該批菸今天從倉庫裡領出，混入總統專機的禮遇行李中，打算利用國賓特殊禮遇通關程序夾帶貨物入境，然而，根據相關法規，不管是國賓禮遇、特別禮遇或一般禮遇，都必須派員查驗，他質疑，財政部關務署有沒有派員查驗？如果沒有，「那是誰放行的？」不過，國安局副局長胡木源給他的說法是，這些菸在還沒出關時就被攔截了。

在踢爆記者會上，黃國昌將矛頭對準國安會秘書長李大維，質疑他到底是如何篩選陪同總統出訪的人員，同時，他也要求華航董事長謝世謙說明到底是哪些高層配合？一個沒有菸酒執照的人訂了9200條菸，請問是哪些高層核准的，請華航董事長給清楚的交代。

根據黃國昌踢爆的國安人員走私免稅菸資料，這9200條的免稅菸共有7種品項，其中，七星淡菸1900條、七星濃菸4700條、大衛杜夫經典200條、大衛杜夫金色650條、台灣Gentle尊爵100條、卡斯特450條、日本峰菸1200條。

對於如果轉手賣出到底可以賺多少錢，黃國昌在記者會上表示他並不清楚私菸現在外面到底賣多少錢，不過，以這些免稅菸裡最大宗的七星來說，一條免稅菸價格大概是630元（台灣機場實際販賣價格為670元）。

有網友在看完黃國昌記者會後估算表示，以現在便利商店一包七星菸要賣125元，一條就是1250元，跟一條免稅的七星670元比起來，價差580元。若像黃國昌踢爆的一次購買七星淡菸1900條、七星濃菸4700條，6600條菸一來一往價差就高達382萬8000元。真要一筆一筆算，這9200條免稅菸跟國內市售價格比起來，總數說不定會差個500萬元。

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