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華聞快遞／上市公司實施現金分紅　「真金白銀」回報投資者

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▲▼人民幣，紅包，薪水，獎金，年終獎金。（圖／CFP）

▲投資者相當關注上市公司的現金分紅。（圖／CFP）

《北京》上市公司實施現金分紅　「真金白銀」回報投資者

中國上市公司年報季來臨，現金分紅成為投資者關注的焦點。據Wind數據統計，截至3月20日，A股共有329家上市公司公佈2017年年報，其中有251家在年報中宣布將要現金分紅，佔比高達76.29%，同時還有83家上市公司在公告中提到分紅預案。（新華網）

《上海》上海「藍色經濟」逼近兆元大關

上海市海洋局近日指出，跨過技術和資金的「雙高」門檻，上海海洋經濟總量五年間保持平穩增長，海洋生產總值已從2014年的6217億元（人民幣，下同）增長至2018年9183億元，佔全市生產總值的28.1%，佔全國海洋生產總值的11.0%，連續多年位居全國前列。（中新社）

《海南》海南上半年GDP漲幅5.3%　房屋銷售跌幅超5成

2019年上半年海南全省地區生產總值2668.96億元（人民幣），同比增長5.3%，房屋銷售面積和銷售額同比分別下跌57.1%和54.9%。（中新社）

《福建》金融業對外開放大動作　國務院金穩委辦推11條措施

中國國務院金融穩定發展委員會辦公室20日發布《關於進一步擴大金融業對外開放的有關舉措》，按照「宜快不宜慢、宜早不宜遲」的原則，推出11條金融業對外開放措施。（中新社）

▼福建省。（圖／CFP）

▲▼福建省。（圖／CFP）

《北京》中國將對原產於歐日韓等地部分進口不銹鋼產品徵收反傾銷稅

中國商務部22日稱，將自7月23日起對原產於歐盟、日本、韓國和印度尼西亞的進口不銹鋼鋼坯和不銹鋼熱軋板/卷徵收反傾銷稅，稅率為18.1%至103.1%不等，徵收期限為5年。（中新社）

《福建》福建省對「一帶一路」沿線國家進出口增長強勁

廈門海關20日透露，今年上半年，福建省對「一帶一路」沿線國家進出口合計2202.1億元（人民幣），較上年同期增長13.6%，占同期福建省外貿進出口總值的34.6%，顯示出較強的增長動能。（中新社）

《安徽》安徽省就業形勢持續平穩

安徽省政府17日召開新聞記者會公佈了上半年全省經濟運行情況。在就業領域，全省城鎮新增就業38.1萬人，完成全年目標任務的60.5%。就業工作核心指標顯示，上半年就業「穩了」。（中新社）

《重慶》上半年重慶完成工業投資1485億元

重慶上半年全市加大新開工項目推進和在建項目進度，完成工業投資1485億元（人民幣，下同），增長8.6%，分別高於全中國工業投資和全市投資增速5個百分點和2.5個百分點。（中新社）

▼重慶市。（圖／CFP）

▲▼重慶市。（圖／CFP）

ET快訊
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