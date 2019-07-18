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華聞快遞／連續7個月大幅增長！　海南上半年外貿進出口達455億人民幣

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▲連續7個月大幅增長！海南上半年外貿進出口達455億人民幣（圖／中新社）

▲海南上半年的外貿進出口均保持增長態勢。（圖／中新社）

《海南》連續7個月大幅增長！海南上半年外貿進出口達455億人民幣

海口海關18日召開新聞發布會指出，海南2019年上半年的外貿進出口同比大幅增長45.6%，其中出口連續7個月保持兩位數以上的增長。據海口海關統計，上半年海南外貿進出口455.6億元（人民幣，下同），其中出口為164.5億元，增長46%；進口291.1億元，增長45.4%；貿易逆差126.6億元，擴大44.6%。（中新社）

《山東》東盟成濟南第一大貿易夥伴　佔該市進出口總值超過2成

山東省濟南市人民政府新聞辦公室召開的發布會上指出，該市上半年對東盟、歐盟、非洲等主要貿易夥伴進出口增長明顯，東盟成濟南第一大貿易夥伴。該市2019上半年對東盟進出口108.9億元，增長13.8%，佔該市進出口總值21.5%。（中新社）

《廣東》春秋航空深圳分公司正式揭牌成立

春秋航空股份有限公司深圳分公司18日正式揭牌成立。據悉，春秋航空將以深圳分公司成立為契機，緊緊抓住粵港澳大灣區歷史發展機遇，積極配合珠三角民航協同發展戰略，進一步完善航線網絡結構，服務地方經濟社會發展，為深圳國際機場區域航空樞紐建設貢獻力量。（中新社）

《重慶》重慶推出83條夏季鄉村旅遊線路

重慶市農業農村委員會18日發布了83條巴渝·醉美鄉村夏季「避暑納涼」精品線路、520個休閒點，邀請大陸國內外遊客前往「涼都」重慶避暑納涼，觀賞巴渝鄉村特色美景。（中新社）

▲連續7個月大幅增長！海南上半年外貿進出口達455億人民幣（圖／中新社）

▲遊客體驗抓魚樂趣。（圖／中新社）

《北京》北京上半年清理4789處違法群租房

針對違法群租房、「畢業季」發布虛假房源訊息等行為，北京市住房和城鄉建設委員會今年持續展開專項整治，截至6月底，共清理整治4789處違法群租房。據悉，北京市今年將持續加大房地產租賃市場執法監管力度，透過現場執法檢查、網絡房源治理、集中約談告誡、聯合懲戒曝光等多種形式，嚴厲打擊租賃市場違法違規行為。（中新社）

《海南》海南自貿區建設項目（第五批）集中開工96個項目

海南自由貿易試驗區建設項目（第五批）集中開工和簽約儀式18日在海口舉行。據悉，本次集中開工項目96個，總投資372億元；集中簽約39個項目，總投資為309億元。（中新社）

《廣東》居世界第二！珠江水系內河貨運量有望突破10億噸

2019年珠江片區「中國航海日」活動18日在廣東肇慶舉行。據悉，今年珠江水系內河貨運量有望突破10億噸，僅次於長江，穩居世界第二；長洲樞紐船閘貨物通過量有望超過三峽樞紐船閘貨物通過量，珠江黃金水道建設將實現跨越式發展。（中新社）

▼珠江流域大型水利樞紐「百色水利樞紐」。（圖／中新社）

▲連續7個月大幅增長！海南上半年外貿進出口達455億人民幣（圖／中新社）

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關鍵字：華聞快遞,海南,山東,廣東,重慶,北京,外貿進出口

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