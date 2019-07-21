華聞快遞／夜京城交通保障首日：36條夜班公交車累計運客12517人次

▲北京晚間街景。（圖／記者馬叔安攝）

《北京》夜京城交通保障首日：36條夜班公交車累計運客12517人次

7月19日開始，北京地鐵、公車、計程車、共用單車等多種方式齊發力，為「夜京城」提供交通保障。夜京城交通保障首日：36條夜班公交車累計運客12517人次，地鐵運營加檢修，實現24小時25條全天候運轉。（北京青年報）

《重慶》上半年重慶完成工業投資1485億元

上半年重慶全市加大新開工項目推進和在建項目進度，完成工業投資1485億元，增長8.6%，分別高於大陸全國工業投資和全市投資增速5個百分點和2.5個百分點。其中，新開工工業項目1224個，計劃投資1385億元，同比增長9.5%。173個市級重點項目完成投資294億元，完成年度計劃的57.6%。（重慶日報）

《福建》上半年福建省大氣水環境質量繼續保持全優

福建全省上半年9個設區城市優良天數比例為98.6%，同比升高2.0個百分點，比大陸全國平均水平高18.5個百分點；12條主要河流水質總體為優，Ⅰ至Ⅲ類水質比例為97.2％，同比上升6.3個百分點，比大陸全國平均水平高22.7個百分點。全省小流域Ⅰ至Ⅲ類水質比例為88.1％，同比上升7.1個百分點。（福建日報）

《天津》天津市垃圾分類覆蓋率53.47%

截至目前，天津垃圾分類覆蓋居民戶數達到143.63萬戶，覆蓋率為53.47%，較上季度提升48.33%；分類收運系統進一步完善，更新購置廚餘垃圾、有害垃圾收運車等專用車輛達到450輛。（天津日報）

▲天津市。（圖／CFP）

《四川》四川電大與自貢共建鄉村振興發展研究中心

四川廣播電視大學與自貢市政府20日簽署戰略合作協議。雙方合作共建四川廣播電視大學自貢鄉村振興發展研究中心、產業發展研究中心、文旅發展研究中心、終身學習研究中心等，為自貢量身培養鄉村振興、產業發展、終身學習等方面的專業人才。（四川日報）

《湖南》首批長株潭職教共建共用實訓基地授牌

首批11個長株潭城市群一體化職業教育實訓基地授牌儀式，15日下午在株洲舉行。這些實訓基地將為長沙、株洲、湘潭3市的學生及企業員工提高從業技能提供陣地。這次授牌的實訓基地包括化工、焊接、服裝、加工製造等10餘個專業類別。（湖南日報）

《廣西》上半年批准建設用地8.63萬畝

上半年，廣西全區共批准建設用地8.63萬畝（含大陸國務院審批），同比增加23.14%，具備報批條件的自治區重大項目用地保障率達100%。（廣西日報）

《海南》海南今年將培訓500名鄉村醫生

2019年至2020年，海南有當地公司將為50所村衛生室捐獻50台檢測一體機，為每村捐贈價值2萬元的基礎醫療物資，培訓500名貧困村鄉村醫生。（海南日報）

▼海南夜景。（圖／記者馬叔安攝）