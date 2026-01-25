陸證券經紀人8年少掉6.8萬名　多家券商「幾乎清零」

▲大陸股市近年表現低迷。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸證券業環境近年面臨劇烈變化，證券經紀人的數量在8年間少了6.8萬人，大型券商招商證券的經紀人數量更從2025年初的800多人銳減至年末的13人，縮減幅度超過90%。

據《證券時報網》報導，在一家中型券商的營業部工作3年之後，證券經紀人方雪（化名）在2025年選擇離開，她說，當年同期入職共有6個人，現在只剩下1人還在做經紀人，其他人轉型或者辭職了。

據統計，過去一年，大陸證券經紀人減少了逾5000人。業內人士表示，這種變化是證券經紀業務從銷售向財富管理深度轉型的必然結果。

近年，證券經紀人持續縮減，證券時報的數據顯示，2018年初證券業擁有逾9萬名證券經紀人，到2025年底已減至2.24萬人，8年間減少逾6.8萬人。

其中，透過合併中投證券後擁有龐大經紀網的中金財富，其證券經紀人群體已經實現「清零」；大型券商招商證券的經紀人數量從2025年初的800餘人銳減至年末的13人，縮減幅度也超過90%。

談及原因，多家券商透露，高度市場競爭與業務同質化導致傳統傭金率及兩融費率持續下滑，即便牛市帶來業務規模快速增長，也彌補不了費率下滑導致的存量收入下降。

同時，公募基金費率改革進一步壓縮代銷收入空間，國元證券相關負責人表示，經紀人主要靠傭金分成賺錢，收入跟著大幅縮水，而且多數經紀人是委託代理制，沒有固定底薪。

另一方面，金融科技的普及與進步也改變了對勞動力的需求，西南證券相關負責人表示，線上開戶、智慧投顧、策略工具等普及，大幅降低對線下基礎開戶、交易引導職位的需求，進一步壓縮經紀人的職能空間。

此外，合規風險也是券商在從業人員管理中繞不開的問題。華安證券相關人士表示，經紀人與券商多為委託代理關係，管理難度大，合規風險也更高。

另一方面，是投顧的快速擴張，公募基金費率改革落地後，證券公司以賣方銷售為主的業務模式正加快向買方服務轉型。投資者更加需要財富管理機構提供產品篩選、資產配置、代客操作等服務，並實現長期陪伴。

同時，投資者的需求也在加速向智慧化、個性化、場景化的綜合服務方向轉變。

2018年大陸投顧的數量為4萬多人，2025年末已增至8.6萬人。其中，2025年增加超過5000人，新增規模為近4年新高。

其中，過去一年華泰證券投顧人數增加逾400名，中信證券增加389人，中金財富、銀河證券、廣發證券也分別增加超過200名投顧。

中小券商也推進「全員投顧」發展戰略，華福證券首席人力資源官張永欽介紹，近年來，公司持續壓縮同質化、可替代性強的崗位占比，同時顯著增加投資顧問隊伍規模與品質，投顧隊伍人數增長率連續三年超過15%，不僅規模穩步提升，更在資產配置能力、客戶陪伴服務及金融產品甄選等方面形成了專業特色，投顧團隊已成為公司財富管理業務的核心力量與突出亮點。

另外，不少投顧由券商原有證券經紀人轉型而來，華安證券相關人士介紹，公司投顧團隊新鮮血液主要來自內部理財顧問或經紀人的轉化，「在篩選有潛力的經紀人轉型為投顧時，我們側重考察是否具備投資顧問資質、人員性格是否匹配投顧業務崗位、客戶服務能力，以及持續的專業知識的學習意願等。」

方雪說，自己曾有機會轉型投顧，但深感不易，最難的是通過輔助決策幫助投資者賺錢，「市場不好時，賺錢太難，對經紀人的能力和心理都是很大考驗。」

在分析市場對投顧核心能力要求時，西南證券相關人士認為，已經升級為三個方面，一是具備大類資產配置與投資諮詢分析能力，重點關注客戶帳戶健康度、盈利占比及長期留存率；二是客戶陪伴與信任構建能力；三是AI協同與數位化工具應用能力。