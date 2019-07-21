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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／海南深化「多規合一」改革　繪就生態保護藍圖

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▲演職人員在北京世園會海南園前表演竹竿舞。（圖／翻攝自《新華社》）

▲演職人員在北京世園會海南園前表演竹竿舞。（圖／翻攝自《新華社》）

《海南》海南深化「多規合一」改革　繪就生態保護藍圖

北京世園會21日迎來「海南日」，近年來，海南實施最嚴格的保護制度，2018年，海南環境空氣質量優良天數比例超過98%，主要河流湖庫、近岸海水水質優良率分別為94.4%、96.6%，森林覆蓋率穩定在62.1%。（新華社）

《江蘇》江蘇省試點文物保真交易

從今年1月起，江蘇啟動文物流通領域登記交易制度試點工作，推動文物拍賣和古玩市場保真交易，大陸國家文物局局長劉玉珠一行，19日在江蘇調研文物流通領域登記交易制度試點工作，並召開部分文物經營企業代表座談會。（新華日報）

《福建》福建平潭打造台灣農漁產品「登陸」主通道

今年6月17日上線的兩岸農漁產品線上交易平台，上線一個月交易額已突破3000萬元(人民幣，下同)。該平台設在平潭綜合實驗區，由平潭自由貿易區兩岸發展有限公司運營，為台灣地區農戶、農漁業協會及兩岸貿易企業提供一站式跨境交易服務。目前，該平台已入駐商戶30餘家，達成採購金額7.35億元。（中新社）

《安徽》安徽結婚率「五連降」　新人追求婚禮美觀度個性化

據安徽省民政廳統計的數據顯示，2013年安徽結婚登記量為81.0113萬對，2018年則為61.7301萬對，五年共減少19.2812萬對，結婚率從2013年的11.69‰下降至2018年8.72‰。結婚者初婚年齡明顯提高，20-25歲年齡段結婚人數自2013年至2018年減少41.0318萬人，26-30歲結婚人數逐年增多。（中新社）

▲中式婚禮示意圖。（圖／翻攝自《中新社》）

▲中式婚禮示意圖。（圖／翻攝自《中新社》）

《天津》津郊提速農業農村現代化

天津市開展農村全域清潔化工程，建成324個村莊生活污水治理設施，實現村莊垃圾收運設施配套率100%；農藥化肥使用量逐步下降，完成557家規模畜禽養殖場糞污治理，農作物秸稈綜合利用率達到97.3%；高標準建設綠色生態屏障起步區，植樹造林37.7萬畝；完成濕地核心區土地流轉98.1平方公里，濕地生態補水2.36億立方米。（天津日報）

《陝西》上半年陝西省裝備製造業增加值同比增長10.1%

陝西省工信廳指出，上半年該省裝備製造業運行態勢良好，全省裝備製造業增加值同比增長10.1%，遠高於全省規模以上工業增加值同比增幅。（陝西日報）

《內蒙古》烏蘭察布綠色食材簽約金額達24億多元

在烏蘭察布市20日召開的京蒙合作助力脫貧攻堅暨全國採購聯盟綠色食材產銷對接會上，該市達成綠色食材包括馬鈴薯、蔬菜、乳製品、雜糧雜豆、肉類、地方特產共9大類25個特色產品產銷貿易合同82個，簽約金額達24.16億元人民幣。（內蒙古日報）

《重慶》江津投用移動式船舶污染物公益接收點

為了減少過往船隻及躉船產生的船舶污染物對長江水體造成污染，江津於今年6月啟用了4個船舶污染物公益接收點。由此，1艘接收船，3處接收口，4個公益接收點，19家港口企業在碼頭區域進行靠港船舶的固體垃圾和油污水接收，組成了江津船舶污染物接收「13419」計劃。（重慶日報）

▼一艘船舶污染物接收船在長江江津段珞璜鎮石梁壩碼頭作業。（圖／翻攝自《重慶日報》）

▲一艘船舶污染物接收船在長江江津段珞璜鎮石梁壩碼頭作業。（圖／翻攝自《重慶日報》）

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