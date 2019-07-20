華聞快遞／上半年天津生產總值同比增4.6%　居民人均可支配收入增7.0%

▲天津市。（圖／CFP）

《天津》上半年全市生產總值同比增4.6% 居民人均可支配收入增7.0%

天津上半年第二產業增加值人民幣4500.04億元，增長3.4%；第三產業增加值5812.14億元，增長5.6%，全市新增就業25.26萬人，居民人均可支配收入22461元，增長7.0%，全市共引進內資項目2628個，實際利用內資1537.96億元，同比增長11.2%；新批外商投資企業341家，合同外資額115.2億美元。（天津日報）

《重慶》重慶自貿試驗區將開展7項外匯創新業務

這7項外匯創新業務是：試點資本項目外匯收入支付便利化業務、放寬境內直接投資登記手續辦理屬地限制、允許非投資性外資企業將資本項目外匯收入或結匯資金用於境內股權投資、允許企業調整借用外債管理模式、放寬企業跨境融資幣種匹配要求、向銀行下放外債註銷登記業務權限、放寬跨國公司跨境資金集中運營管理準入要求。（重慶日報）

《江蘇》江蘇省發布最新民企百強榜 11家民企躋身千億俱樂部

2018年江蘇民營企業百強和民營企業製造業百強榜單19日揭曉，11家民企躋身千億俱樂部，該榜單是在企業主動申報的基礎上，以2018年企業營業收入為依據，由省工商聯排出的榜單，全省近800家企業參與。（新華日報）

《廣西》廣西將大力推進體育場館設施免費低收費開放

廣西將推動各級體育部門所屬的大型體育場館免費、低收費開放，每周免費低收費開放時間不少於35小時，全年開放時間不少於330天；公休日、法定節假日、學校寒暑假期間每天開放時間不少於8小時。（新華社）

▲廣西防城港。（圖／CFP）

《安徽》上半年全省重點項目完成投資逾7000億元

今年前6月，安徽全省重點項目建設平穩推進，累計完成投資人民幣7532.7億元，為年度投資計劃的60.1%；開工項目2016個，為年度投資計劃的77.2%；竣工項目425個，為年度投資計劃的34.6%。（中安在線）

《四川》四川省大數據中心掛牌成立

該中心將成為四川大數據方面的統籌中心、資源中心、推廣應用中心。去年，四川省數字經濟總量達到12000多億元人民幣，包括數字經濟核心產業和產業數字化兩個部分。（四川日報）

《浙江》浙江省實現首輪省級環保督察全覆蓋

浙江省第一生態環境保護督察組督察工作動員會7月18日在杭州召開，省第二生態環境保護督察組督察工作動員會在溫州召開。至此，浙江省生態環境保護督察組已完成進駐杭州、溫州兩地，意味著該省第一輪省級環保督察實現全覆蓋。（浙江日報）

《海南》海南省發出第一張鄉村民宿「身份證」

瓊海市博鰲鎮7月18日通過聯合驗收備案，頒發該省第一張鄉村民宿經營備案證書，鄉村民宿經營有了合法「身份證」，意味著該省鄉村民宿行業納入規範化管理軌道。（海南日報）

▼海南夜景。（圖／記者馬叔安攝）