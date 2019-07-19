　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／台灣大學生「登陸」實習：每天都感到溫暖充實，想來大陸就業

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台灣大學生到大陸實習。（圖／翻攝自中新社）

▲台灣大學生到大陸實習。（圖／翻攝自中新社）

《福建》台灣大學生「登陸」實習：每天都感到溫暖與充實，想來大陸就業

在廈門銀行漳州分行，12名台灣大學生首次前來實習。他們學習金融知識、參訪企業、舉辦客戶活動、體驗人文風情與兩岸情緣，在大陸開啟豐富的逐夢之旅。台灣輔仁大學研究生楊蕙慈表示，「來大陸實習近半個月，自己每天都感到溫暖與充實。」（中新社）

《廣東》2019年灣區青年創新論壇在廣州舉辦

2019年灣區青年創新論壇18日在中新廣州知識城舉辦。在當天的論壇開幕式上，由中新廣州知識城開發建設辦公室，及廣州開發區人才工作集團合作共建的中新廣州知識城智庫正式揭牌成立，並向國內外知名專家學者頒發聘書。（中新社）

《安徽》安徽上半年GDP增​​8%　小麥品質為近10年最好

安徽省政府17日舉行新聞記者會透露，初步核算，上半年安徽全省生產總值1兆5664億元（人民幣），按可比價格計算，比去年同期增長8%；另外，夏糧喜獲豐收，總產達1657萬噸，增長3.1%；單產增長4.5%，小麥品質為近10年最好水準。（中新社）

《北京》上半年二手房成交創新低

北京二手房交易繼續降溫。中介機構的統計數據顯示，2019年上半年，北京全市二手住宅網簽總量為72603套，月增率2018年下半年下降5.42%，年增率2018年上半年下降5.27%，較2018年上、下半年減少約4000套。單看上半年數據，今年上半年的網簽量為2015年以來的最低。（中新社）

▼北京市。（圖／CFP）

▲▼北京市。（圖／CFP）

《海南》海南上半年GDP漲幅5.3%　房屋銷售跌幅超5成

2019年上半年海南全省地區生產總值2668.96億元（人民幣），同比增長5.3%，房屋銷售面積和銷售額同比分別下跌57.1%和54.9%。（中新社）

《湖北》湖北連續6年被評財政扶貧資金績效「A級」

湖北省扶貧辦指出，湖北省連續6年被財政部、國務院扶貧辦評為財政扶貧資金績效評價「A級」，獲獎勵資金6.74億元（人民幣）。（中新社）

《湖南》上半年湖南省對非洲進出口111.8億元增長45.6%

據海關統計，2019年上半年，湖南省對非洲進出口111.8億元（人民幣），比去年同期增長45.6%，高於同期湖南省外貿增幅5.5個百分點。6月份為上半年對非進出口峰值，增幅達62%。（新華社）

《海南》上半年海南簽84投資合作協議　今年39重點企業開業

海南省新開業企業和新增註冊市場主體情況新聞記者會上指出，海南省積極推進招商引資工作，上半年全省簽署各類投資合作協議84個；今年以來累計開業重點企業39家，實現營業收入150億元（人民幣）。（中新社）

▼海南省。（圖／CFP）

▲▼海南省。（圖／CFP）

ET快訊
ET民調／蔡英文41.2%贏韓國瑜！「郭柯結盟」也輸辣台妹
中職／中信兄弟宣布簽岳政華！簽約金520萬、總額670萬

關鍵字：華聞快遞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「前夫笑我年紀大生不出來」她離婚一周見2條紅線哭了…直接忍痛墮胎

影／20歲女打110叫外賣：我要筷子＋蛋　接線警一聽懂了「10分鐘火速搶救她」

影／月收入300K+有房！他猛追25歲女卻輸給「67K男」…網一看條件秒懂：難怪

影／爽玩刺激滑水道！23歲男一衝下來「心臟停了」⋯當場死在遊客面前

影／「20÷2X=5，X=？」答案寫2居然錯了…一道數學題讓老師家長戰翻

交往7年準備結婚！她翻男友手機一看全是「男男激情圖」當場崩潰：我該怎辦

天氣太熱！2男「車內開冷氣」小睡一下…結果卻命喪停車場　原因曝光

和男友互看手機！她一打開驚見「上網喝茶紀錄」秒氣哭：還不只一個…

吳謹言掰了…《延禧攻略2》年底開拍　外傳女主角由「她」擔綱！

影／烈火襲來「爸緊抱女兒」任由背部狂燒　媽肉身「護老公孩子」犧牲成焦屍　

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

蕭亞軒消失1年半「現狀恍惚超憔悴」　1分鐘影片睡著2次：好想我的毛小孩

《好聲音》李榮浩選人超特別　要求大叔唱《睫毛彎彎》...嚇傻！

萌妹躺地陪喵...網友問不髒嗎 媽：貓咪教她我們教不了的事

快樂農夫記錄「工作辛苦實況」 老媽穿雨鞋亂入：跳恰恰勞軍！

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

基隆超狂炸全雞！咬下酥脆又多汁　還有爽口黃金泡菜

影／嫌一旁轎車開太慢！他加速超車再開窗「比中指」下秒現世報來了…網讚舒服

天氣太熱狂吹冷氣！男子一覺醒來「面癱嘴歪」...眼睛無法閉

中國外交發言人陸慷卸任　4年走「強硬風格」多次嗆美

寫情書誘騙性侵10歲女學生...還買避孕藥給她　惡劣狼師判囚12年半

華為前5月全球手機銷量破億　5G合約28筆來自歐洲

勇警當「人肉千斤頂」扛150公斤鋼樑救人　妻心疼罵「笨蛋」

童顏甜美音+高學歷！「正妹科學家」獲國際大獎　畢業曾想造醬油

走向正餐化！陸泡麵消費量「全球第一」　去年狂銷400億份

華聞快遞／台灣大學生「登陸」實習：每天都感到溫暖充實，想來大陸就業

川震重生／進羌寨先過三關　北川推廣「羌族文化旅遊」助重建

遊覽車司機硬闖蘇花公路！　霸氣大叔「肉身擋車」驚險面對面　網罵爆

志祺七七／你有去過嗎？　台灣的老街和彩繪村竟然都長得差不多？

中職／選訓委員推薦吳昇峰　業餘球員破天荒參與明星賽

1年買134億美元！大陸買家連續7年衛冕「赴美購房No.1」

「動畫界良心」京阿尼痛失頂尖人才　網嘆：10年內恐難恢復

雲端最前線／ET總統民調／蔡英文41.2%贏韓國瑜 「郭柯結盟」落後辣台妹6.3%

【廣編】OK忠訓國際愛在尖石　一元路跑做公益

騎車搖晃被攔下　逃逸移工：終於不必再躲，可以回越南了！

ET總統民調／郭台銘選總統柯文哲當院長　「郭柯結盟」27.5%吸中間選民

20萬筆求職個資遭駭　1111：已投保2億並報案處理

他雙手怒端「火鍋」暴潑妻子同學 致大面積燒傷！幼兒一旁全目睹

大陸熱門新聞

老婆急哄1歲兒！酒醉父氣哭從5..

中途退房被拒！女客浪費幾十噸水..

20歲女打110叫外賣　接線警..

她抱1條黃魚狂衝醫院　護士嚇傻

她得「漸凍人」想賣房治病　老公..

女童墜地昏迷！12歲哥「怕被罰..

超高蔬菜引論戰　真實身份網震驚

中國第一胖逆襲　減142公斤抱..

月收入300K！他追25歲女卻..

港星失蹤骨灰罈　烤肉區被尋獲

自宮切4斷　他曝高中霸凌史

戀上21歲嫩妹「生3子」　人夫..

同日清晨斃命　母女詭異陳屍不同..

北京排除用解放軍處理香港事務

更多熱門

相關新聞

海南上半年外貿進出口達455億人民幣

海口海關18日召開新聞發布會指出，海南2019年上半年的外貿進出口同比大幅增長45.6%，其中出口連續7個月保持兩位數以上的增長。據海口海關統計，上半年海南外貿進出口455.6億元（人民幣，下同），其中出口為164.5億元，增長46%；進口291.1億元，增長45.4%；貿易逆差126.6億元，擴大44.6%。（中新社）

華聞快遞／湖北宜都探索「光伏發電＋鱘魚養殖」模式

華聞快遞／「中國尋根之旅」夏令營上海開營

上半年中國房地產開發投資「同比增10.9%」

華聞快遞／廣東已建成近9000座5G基站

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

正妹女法官爆紅　網讚：我認罪了

好市多驚見「一片紫爆」！網看呆瘋搶

清玉5年「暴風收攤」　網一票得罪OO關鍵神解

即／郭台銘沉澱3天「再提0到6歲國家養」

連滴妹都錯！100ml不是「莫」

「全聯」買飲料！她細看招牌傻眼爆罵

老婆急哄1歲兒！酒醉父氣哭從5樓跳下

17歲女裸身暴斃！高大成曝「3大疑點」

中途退房被拒！女客浪費幾十噸水：不覺得錯

京阿尼縱火33死　爆燃絕望無處逃

網翻出《玩很大》暴怒片段！ 吳宗憲走心大罵...他回嗆：你輸了我的尊重

高雄神農路下水道　清淤照片曝光

痔瘡哥17年來不就醫　暴斃貨車上屎血噴出

京阿尼縱火犯手腿燒傷　意識不清病危

京阿尼多名導演失蹤　珍貴原稿燒毀

更多

最夯影音

更多

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

蕭亞軒消失1年半「現狀恍惚超憔悴」　1分鐘影片睡著2次：好想我的毛小孩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面