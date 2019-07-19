華聞快遞／台灣大學生「登陸」實習：每天都感到溫暖充實，想來大陸就業

▲台灣大學生到大陸實習。（圖／翻攝自中新社）

《福建》台灣大學生「登陸」實習：每天都感到溫暖與充實，想來大陸就業

在廈門銀行漳州分行，12名台灣大學生首次前來實習。他們學習金融知識、參訪企業、舉辦客戶活動、體驗人文風情與兩岸情緣，在大陸開啟豐富的逐夢之旅。台灣輔仁大學研究生楊蕙慈表示，「來大陸實習近半個月，自己每天都感到溫暖與充實。」（中新社）

《廣東》2019年灣區青年創新論壇在廣州舉辦

2019年灣區青年創新論壇18日在中新廣州知識城舉辦。在當天的論壇開幕式上，由中新廣州知識城開發建設辦公室，及廣州開發區人才工作集團合作共建的中新廣州知識城智庫正式揭牌成立，並向國內外知名專家學者頒發聘書。（中新社）

《安徽》安徽上半年GDP增​​8% 小麥品質為近10年最好

安徽省政府17日舉行新聞記者會透露，初步核算，上半年安徽全省生產總值1兆5664億元（人民幣），按可比價格計算，比去年同期增長8%；另外，夏糧喜獲豐收，總產達1657萬噸，增長3.1%；單產增長4.5%，小麥品質為近10年最好水準。（中新社）

《北京》上半年二手房成交創新低

北京二手房交易繼續降溫。中介機構的統計數據顯示，2019年上半年，北京全市二手住宅網簽總量為72603套，月增率2018年下半年下降5.42%，年增率2018年上半年下降5.27%，較2018年上、下半年減少約4000套。單看上半年數據，今年上半年的網簽量為2015年以來的最低。（中新社）

▼北京市。（圖／CFP）

《海南》海南上半年GDP漲幅5.3% 房屋銷售跌幅超5成

2019年上半年海南全省地區生產總值2668.96億元（人民幣），同比增長5.3%，房屋銷售面積和銷售額同比分別下跌57.1%和54.9%。（中新社）

《湖北》湖北連續6年被評財政扶貧資金績效「A級」

湖北省扶貧辦指出，湖北省連續6年被財政部、國務院扶貧辦評為財政扶貧資金績效評價「A級」，獲獎勵資金6.74億元（人民幣）。（中新社）

《湖南》上半年湖南省對非洲進出口111.8億元增長45.6%

據海關統計，2019年上半年，湖南省對非洲進出口111.8億元（人民幣），比去年同期增長45.6%，高於同期湖南省外貿增幅5.5個百分點。6月份為上半年對非進出口峰值，增幅達62%。（新華社）

《海南》上半年海南簽84投資合作協議 今年39重點企業開業

海南省新開業企業和新增註冊市場主體情況新聞記者會上指出，海南省積極推進招商引資工作，上半年全省簽署各類投資合作協議84個；今年以來累計開業重點企業39家，實現營業收入150億元（人民幣）。（中新社）

▼海南省。（圖／CFP）