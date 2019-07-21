快訊／姊姊開心「從18層地獄爬回人間」 蔡英文：走過困難會更努力

▲蔡英文過境丹佛與記者茶敘。（圖／翻攝直播）

記者蔣婕妤、陶本和／台北-丹佛連線報導

總統蔡英文19日抵達美國丹佛過境，晚間舉行僑宴，她的姊姊蔡瀛如、哥哥蔡瀛政也特地從洛杉磯趕來參與。蔡瀛如受訪時笑說，蔡英文像從18層地獄回到人間，很替她高興。對此，蔡英文21日與媒體茶敘時表示，去年九合一敗選後執政團隊確實經歷困難，如今走過困難一定會更努力。

蔡瀛如表示，蔡英文前一陣子很辛苦，兄弟姊妹都幫不上忙，心裡面也很捨不得，「她今天好像從18層地獄回到人間，我們很替她高興，我們特地從洛杉磯趕來，替她加油打氣，台灣加油」！

▲蔡瀛如、蔡英文。（圖／記者陶本和攝）

總統蔡英文在台灣時間21日早上七點於丹佛舉辦媒體茶敘，分享出訪重點。提及姊姊的評論，蔡英文說，很感謝哥哥姊姊特地來看她，去年九合一敗選後，團隊經歷困難過程，「我們檢討，把很多應該加強的做了加強，因為很多實際政策必須要有一定時間才能看出成效」。

蔡英文強調，如今很多政策績效開始一樣一樣顯現出來，人民也有感受到，所以在執政評價上越來越好，「我們走過很困難的過程，我們會持續努力，希望越做越好，讓台灣更安全」。

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蔡英文過境美國&加勒比海行全記錄

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