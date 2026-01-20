　
「搞不懂你在幹嘛」馬克宏私訊被公開！川普直接PO出來

▲▼2025年2月24日，美國總統川普（Donald Trump）在白宮，與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會面。（圖／路透）

▲馬克宏直指格陵蘭爭議，邀川普來巴黎談。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

法國總統馬克宏身邊人士證實，馬克宏已向美國總統川普發出一則「私人訊息」，提議於22日在巴黎舉行七大工業國集團（G7）峰會，並構想邀請俄羅斯、烏克蘭與丹麥代表，在正式會議之外進行場邊討論。

法新社報導，川普已在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）公開這則訊息。內容顯示，馬克宏建議藉由峰會討論多項國際議題，並特別提及格陵蘭相關爭議。

川普先前揚言，將自2月起對8個歐洲國家的商品加徵10%進口關稅，理由是這些國家反對美國掌控丹麥自治領土格陵蘭。馬克宏提出上述建議之際，歐洲各國正評估是否採取反制措施。

馬克宏在訊息中寫道，「我的朋友，我們在敘利亞議題上是同一陣線，在伊朗的議題上也可以一起做很多大事。我不太懂你在格陵蘭議題上的目的是什麼」、「我可以安排在達沃斯（Davos）之後，於22日下午在巴黎舉行G7會議。」

馬克宏接著邀約川普於巴黎會面，「無論如何，讓我們一起打造一些重要成果吧。我可以安排G7會議，時間在星期四（22日）達沃斯論壇（Davos Forum）結束後的下午，地點在巴黎。也可以另外邀請烏克蘭、丹麥、敘利亞跟俄羅斯代表來場邊討論。你回美國前，我們可以一起在巴黎吃頓晚餐。」

然而，兩人關係近日再度緊張。川普揚言，若法國婉拒參加其主導的「和平理事會」（Board of Peace），將對法國葡萄酒課徵高達200%的關稅作為回應。

另一方面，川普也表示，他已同意在瑞士達沃斯就格陵蘭議題與「各方」舉行會議。他在真實社群發文指出，已與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特通話，並形容會談氣氛良好。

以為長痔瘡！男血便半年「一天拉6次」　醫一照嘆氣了
信箱出現陌生確認信　他慘被騙走170萬
新竹人妻病倒躺床　夫掀被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為
橋檢跨區搜索林宸佑　北檢「2度請票遭駁」原因曝
妞妞「脫褲動畫」被罵退追　蓋彼再PO片道歉
獨／華南銀尾牙席開60桌　董座喊「腰痛」上台抽獎後閃離

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

「搞不懂你在幹嘛」馬克宏私訊被公開！川普直接PO出來

相關新聞

美歐互槓恐難堪　美國信譽終結

美歐互槓恐難堪　美國信譽終結

美國與歐洲因為格陵蘭引發爭端，一場跨大西洋的新貿易戰恐在醞釀中。CNN指出，「川普有關稅，歐洲有貿易火箭砲。這場格陵蘭僵局可能迅速惡化，場面變得很難看。」專家學者也表示，川普威脅對盟友加徵關稅的做法，不僅導致物價上漲，還會損害雙邊經濟，甚至破壞美國信譽。

地緣政治風險、美期中選舉　元大期：今年市場波動度不亞於去年

地緣政治風險、美期中選舉　元大期：今年市場波動度不亞於去年

馬克宏拒入和平理事會　川普威脅祭200%關稅

馬克宏拒入和平理事會　川普威脅祭200%關稅

加國擬與北約共同軍演　NORAD軍機駐格陵蘭

加國擬與北約共同軍演　NORAD軍機駐格陵蘭

核彈級報復　歐盟反脅迫工具是什麼？

核彈級報復　歐盟反脅迫工具是什麼？

關鍵字：

川普馬克宏

讀者迴響

