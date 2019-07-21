快訊／1124潰敗後自己的改變？蔡英文抓抓頭：算了...下一題

▲總統蔡英文對於自己1124之後有哪些改變，抓了抓頭笑說，「算了算了，下一題。」（圖／直播畫面）



記者陶本和／美國丹佛報導

民進黨在去年1124敗選後，總統蔡英文與執政團隊到底做了哪些改變？她20日表示，1124之後有進行檢討，執政團隊確實比較靈活，至於自己的改變，她先是想了半天，又抓了抓自己的頭，然後才笑著說，「算了算了，這題就過去了，下一題！」

蔡英文出訪加勒比海友邦，最後一站過境美國丹佛，稍早與隨行記者茶敘時，對於民進黨在去年1124潰敗之後的改變？她說，主要改變在於，以前只有埋頭苦幹，拚命做事，但沒有跟社會報告做了什麼事情。

蔡英文說，在1124之後進行檢討，該修正的也修正了，社會有不了解或有誤解的，有很快速的澄清回應，也用人民能理解的方式來溝通，「執政團隊確實比較靈活了」。接著對於自己有哪些改變，她先是想了半天，又抓了抓自己的頭，然後笑著說，「算了算了，這題就過去了，下一題！」

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蔡英文過境美國&加勒比海行全記錄

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▼蔡英文過境丹佛與記者茶敘。（圖／翻攝直播）

