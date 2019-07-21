快訊／蔡英文人在丹佛　美國恰巧發送「洪水警報簡訊」

▲在高雄暴雨成災之際，蔡英文正在美國丹佛過境，當地也下起豪雨，訪團手機也都收到「洪水警報簡訊」。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／美國丹佛報導

高雄19日暴雨成災，高雄市長韓國瑜成為輿論箭靶之際，正在出訪的總統蔡英文於台北時間21日過境美國丹佛時，當地也下起暴雨，訪問團成員的手機也都收到當地的「洪水警報簡訊」。

高雄暴雨成災，行政院副院長陳其邁第一時間南下勘災，但韓國瑜卻被外界發現「神隱」，隔天下午現身時更是對中央開砲，要中央不要只看高雄。

對此，正在美國丹佛過境的蔡英文也做出了回應，巧合的是，在丹佛當地時間也下起了暴雨，在蔡英文與媒體記者茶敘期間，甚至有媒體的手機因為漫遊而收到美國的洪水警報簡訊。

對於高雄暴雨成災，韓國瑜把砲口對準中央，蔡英文在茶敘中表示，身為執政者一定會提供協助，不會因為地方是不同黨派就有所差別，每一個國民都是政府要照顧的國民，「只要高雄有需要，我們一定都會全力協助」。

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▼ 蔡英文過境丹佛與記者茶敘。（圖／翻攝直播）



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