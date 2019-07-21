快訊／總統的煩惱...蔡英文：醫生希望我減肥1公斤「從沒成功過」

▲蔡英文過境丹佛與記者茶敘。（圖／翻攝直播）

記者蔣婕妤、陶本和／台北-丹佛連線報導

總統蔡英文在台灣時間21日早上七點於丹佛舉辦媒體茶敘，分享出訪重點。蔡英文出訪中不忘透過臉書分享出訪小插曲，出訪尾聲她透露自己想念家鄉味，在紐約大啖台灣泡麵，她受訪時透露，總統的煩惱其實是「減肥一公斤」。

蔡英文上任第七度出訪11日中午出發，將於22日返抵國門，全程共計12天11夜，依序訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖路西亞，期間去程及回程分別過境美國紐約及丹佛。

▲蔡英文出訪懷念台灣食物，早餐忍不住泡了一碗泡麵，配貝果和cream cheese，加上水煮蛋、半根香蕉及一杯咖啡。（翻攝蔡英文臉書）

總統忙出訪，蔡英文不時透過臉書分享過程中的趣味小插曲，「這次出訪逐漸進入尾聲，出門在外，吃太多西式餐點，實在有點懷念台灣的食物。今天早餐忍不住，泡了一碗泡麵，配一點貝果和cream cheese，加上水煮蛋和半根香蕉及一杯咖啡。」

蔡英文21日受訪時談到這段輕鬆經歷，她笑場分享，「我的醫生是對我滿寬容的，醫生希望我減肥一公斤，但從來沒有成功過，我對我的健康滿有自信的，我覺得我今天的早餐滿好吃的」。

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