高雄雨災韓國瑜罵中央　行政院Kolas：救災不能只用嘴巴喊...

▲高雄楠梓19日被雨水轟炸、馬路淹成一片汪洋。（圖／網友宮偉拍攝提供）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄19日因為暴雨造成多處淹水，市長韓國瑜20日下午慰問淹水受災戶時向中央開砲，不滿中央只看高雄，還稱希望中央政府能加發受災戶新台幣2萬元補助。行政院發言人Kolas Yotaka 20日晚間回應，若達到淹水救助的標準，請高雄市政府盡速提報，行政院將會全力協助。Kolas 21日也在臉書發文，強調此刻第一要務是協助災區復原，不能只用嘴巴喊。

Kolas 20日晚間回應高雄市府，請韓國瑜市長不要抹煞行政院對高雄市的善意與用心，中央政府從來沒有「只指責高雄」。她強調，行政院長蘇貞昌指示副院長陳其邁關心各縣市災情，就是希望淹水受災戶的問題能盡快解決，地方政府為民間救災的第一道防線，如果情況已達到淹水救助的標準，請高雄市政府盡快提出報告，行政院也將會盡全力來協助。

Kolas 21日在臉書發文指出，「不能只用嘴巴喊，要趕快清查災損。跟去年一樣，水災救助都是在災害達到救助標準，（淹水50公分以上佔該行政區總面積達5%、淹水50公分以上戶數超過8000戶），由地方政府提報給中央，中央撥款給縣市政府，才由地方政府發給災民。韓市長應該很清楚才對？」

Kolas 感嘆，現在趕快清查受災面積、協助災區復原才是第一要務，「高雄加油！」