快訊／憂川普為勝選「讓步大陸」？蔡英文：美方對台灣的支持不分黨派

▲蔡英文、川普。（圖／翻攝直播、達志影像）



記者蔣婕妤、陶本和／台北-丹佛連線報導

總統蔡英文在台灣時間21日早上七點於丹佛舉辦媒體茶敘，分享出訪重點。此次過境美國，美方提供高規格待遇，針對是否擔心親台的美國總統川普因為自己選舉結果而在最後改為「讓步中國大陸」，蔡英文回應，不評論美國內部政治，部過美方對台灣的支持是不分黨派的。

川普對台灣態度友善，此次蔡英文過境美國更是受到高規格待遇，不過，美國大選時間也快到了，外界擔憂川普可能為了自己的選戰結果，改選擇親近中國大陸。對此，蔡英文茶敘中回應，「我不方便評論美國內部的政治，美方對台灣的支持，在美國是不分黨派的」。

蔡英文強調，美國對台灣的支持確實是普遍存在的，這是美國社會的共識，也是經貿策略，台灣會用自己的策略跟想法及做法，持續跟美方做各項合作，維持積極正常的關係。

蔡英文上任第七度出訪11日中午出發，將於22日返抵國門，全程共計12天11夜，依序訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖路西亞，期間去程及回程分別過境美國紐約及丹佛。

▲蔡英文過境丹佛與記者茶敘。（圖／翻攝直播）

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蔡英文過境美國&加勒比海行全記錄

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