快訊／2020「蔡燦配」？　蔡英文笑：鄭文燦聽到都會嚇一跳

▲全力「挺英」的桃園市長鄭文燦表示，「蔡賴」是不可或缺團隊。（圖／ET資料照）



記者陶本和／美國丹佛報導

面對2020年總統選戰，在副手人選上，除了跟前行政院長賴清德的「蔡賴配」外，也有跟桃園市長鄭文燦「蔡燦配」的聲音。對此，蔡英文20日笑說，「他聽到自己都會嚇一跳」，她強調，等政治情勢比較明朗時，會做一個好的討論，推出勝選組合。

對於2020選戰副手的問題，民進黨基層除了以「蔡賴配」的呼聲最高之外，其實先前黨內也傳出建議可以讓副總統陳建仁繼續擔當大任，或是找桃園市長鄭文燦組成「蔡燦配」。

對此，蔡英文在美國丹佛與隨行記者茶敘時笑著說，「他聽到自己都會嚇一跳」；她強調，等到政治情勢比較明朗的時候，全黨會坐下來做一個好的討論，目標是2020會推出勝選的組合。

對於擔任副手的問題，鄭文燦日前在美國紐約受訪時也回應，他認為所有政治人物在當選的時刻，心中應該是感謝的，他跟選民之間有無形的契約，對於自己要有所期許，要能夠完成任期中的每項工作，「我會把市長的角色做好，把桃園的工作做好」，至於選舉，他會盡量幫忙蔡英文連任。

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▼ 蔡英文過境丹佛與記者茶敘。（圖／翻攝直播）

