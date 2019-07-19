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雲端最前線／ET總統民調／蔡英文41.2%贏韓國瑜 「郭柯結盟」落後辣台妹6.3%

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新聞節目中心／綜合報導

台北市長柯文哲最近接受媒體專訪砲火全開，日前直指綠營「說謊成性」一事，引來行政院長蘇貞昌反酸。對此，柯文哲怒回，蘇貞昌這樣講只能說，實在是有夠不要臉。而根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，在總統蔡英文、高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲這個對戰組合中，三人競選2020總統的支持率分別為33.8%：33.2%：21.2%，呈現蔡韓相爭，柯P在後的局面。柯文哲近來對民進黨的批評毫不手軟，也怒嗆高雄市長韓國瑜，外界推測柯文哲此舉是害怕自己被邊緣化，已經開始為2020總統大選鋪路。對此議題，《雲端最前線》19日邀請前立法委員沈富雄、台北市政府市長室顧問周榆修、資深媒體人鄭佩芬，與主持人楊文嘉一同深入剖析。

▲▼蔡英文、韓國瑜、郭台銘、柯文哲。（圖／ETtoday資料照）

▲蔡英文、韓國瑜、郭台銘、柯文哲。（圖／ETtoday資料照）

根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，在「三腳督」的對戰組合中，蔡英文以33.8％領先贏韓國瑜；若郭台銘與柯文哲結盟，兩人合體的支持度為27.5%，僅落後辣台妹6.3%。如果是一對一的藍綠對決，蔡英文以41.2％的支持度贏過韓國瑜的36.0％，兩人差距達5.2個百分比。若賽局呈現「三腳督」局面，在郭台銘不參選、只有蔡英文、韓國瑜、柯文哲競爭的狀況下，蔡英文仍以33.8％的支持度位居第一，韓國瑜排名第二33.2％、柯文哲第三21.2％，都不支持者9.1%，其他2.8%。

▼《ETtoday新聞雲》2020總統大選最新民調結果。（圖／ETtoday民調雲）

▲▼《ETtoday新聞雲》2020總統大選最新民調結果。（圖／ETtoday民調雲）

郭柯結盟雖然不能1+1=2，但可以明顯刮分蔡韓票源，尤其在中間選民部分可以吸收到36%的支持度，雖然暫列第三，但從蔡33.8%、韓30％，郭柯結盟27.5％的數據，也已經可以看出三足鼎立的狀態。若組合呈現四人對戰，郭台銘，柯文哲分開各自參選，則是對他們二人最為不利，因為兩人票源太過重疊，且柯文哲可能完全被邊緣化。對此議題，《雲端最前線》19日邀請前立法委員沈富雄、台北市政府市長室顧問周榆修、資深媒體人鄭佩芬，與主持人楊文嘉一同深入剖析。
 

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《ETtoday筋斗雲》

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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