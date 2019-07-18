影／柯文哲嗆蔡英文「工作沒做好」　蘇貞昌：總統堅守崗位、心無旁鶩

記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文日前表示「任何政治人物都應該在現在崗位上去做自己的工作」，引來台北市長柯文哲18日上午反嗆「今天如果蔡英文把她總統的工作做好，會有這些事情嗎？會有韓流嗎？所以第一個要回答，你自己總統都沒有做好了」。對此，行政院長蘇貞昌18日下午表示，總統在崗位上拚外交，自己則在崗位上做福國利民的事，「我們都是堅守岡位、心無旁鶩」，希望台灣更好。

柯文哲18日上午表示，「其實我們都有給民進黨機會，韓流會出現是有那個大環境，為什麼人民會有這麼深的怨恨感？這就是蔡英文執政要去思考的題目」，甚至還嗆蘇貞昌「實在是有夠不要臉」。

蘇貞昌下午受訪時表示，要讓人民滿意是要更努力，尤其要堅守崗位，所以總統在崗位上拚外交，自己則是在內政方面做各種福國利民的事情，強調「我們都是堅守岡位、心無旁鶩」，希望台灣更好。

此外，柯文哲上午受訪時稱自己不是與民進黨「開戰」，而是「禮尚往來」，蘇貞昌則回「我對人家怎樣不是那麼在意」，而是在意是否有把工作做好、崗位守好，尤其台灣像是台灣隨時有颱風來襲、隨時有各種方面需要政府為人民做事，他相信會做事、用心照顧人民的政府才是符合人民期待。

▲柯文哲、蘇貞昌隔空互嗆。（合成圖／記者呂佳賢、林敬旻攝）

