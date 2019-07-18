競爭力論壇民調／韓國瑜37.2％一馬當先　贏蔡英文、柯文哲





▲柯文哲、韓國瑜、蔡英文。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

台灣競爭力論壇學會18日進行「2020總統立委大選首次民調發布會」記者會，公布的最新民調結果顯示，如果2020年總統參選人有總統蔡英文、高雄市長韓國瑜和台北市長柯文哲，那在這3個人當中，韓國瑜以37.2％的支持度領先蔡英文的25％，以及柯文哲的21.5％。

台灣競爭力論壇學會於7月15日至7月16日委託全國公信力民意調查公司進行明年總統與立委大選民調。調查對象是戶籍設在臺閩地區，年滿二十歲以上的合格選民。以訪員電話訪問隨機抽樣方式進行調查。資料依「性別」、「年齡」及「教育程度」、「地區」加權以與母體比例相符。有效樣本共計1,092份，在95%信心水準下，抽樣誤差約為±2.97％。

▲台灣競爭力論壇學會公布最新2020總統大選民調。（圖／台灣競爭力論壇學會提供，以下皆同）

根據該份民調顯示，如果2020總統大選是韓、蔡、柯三腳督的話，韓國瑜以37.2％支持度領先蔡英文的25％，以及柯文哲的21.5％，另有5.2％表示都不支持。11.1％尚未表態。

民調指出，若2020總統大選僅是「藍綠對決」，那韓國瑜仍以44.2％支持度領先蔡英文的37.2％，另外0.1％的人表示都支持，8.7％表示都不支持。9.8％尚未表態。