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柯文哲坦白「怨恨蔡英文！」原因曝光　高嘉瑜神解：他講話愈來愈辣

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▲▼柯文哲、蔡英文。（合成圖／記者陳政錄攝、總統府提供）

▲柯文哲表示，自己相當怨恨蔡英文。（合成圖／記者陳政錄攝、總統府提供）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜將代表國民黨出征2020大選後，外界不斷關注台北市長柯文哲的走向。對此，柯文哲無奈表示，自己相當怨恨蔡英文，若是蔡能夠好好施政，自己就不會面臨「選，不選」的困擾。對此，高嘉瑜則回應，柯文哲最近的動向是在「為了出場做鋪陳」。

柯文哲指出，蔡英文當總統沒有不好，但台灣也不會更好。此外，他也批評，民進黨是一個「說謊成性」的政黨，但人民也不太在意，「所以有時候是我們整個國民的水準。」

柯文哲接受《新新聞》及《風傳媒》採訪時指出，他有時候會恨民進黨、蔡英文，一來是受到政治鬥毆，另一方面則因為「如果蔡做得好，自己就不用想要不要選」。

▼柯文哲批評，民進黨「說謊成性」。（圖／記者葉南州攝）

▲▼柯文哲出席里長座談。（圖／記者葉南州攝）

柯文哲說，蔡英文如果繼續執政，台灣人民的生活「就是這樣」，生活不算糟糕，但沒有希望，蔡製造的問題不是短期內會出現的，等到卸任後，問題才會慢慢浮出。

面對柯文哲的批評，行政院長蘇貞昌則回應，民主政治是能夠公開、交由人民檢驗的，每個人在工作崗位上努力做事都是應該的，「高雄市韓市長說他會做好做滿，台北市柯市長也曾說連任市長後，會支持蔡總統連任選舉，現在有什麼變化，我們也注意觀測，他們怎麼講、怎麼做。」

對於柯文哲近期的態度，民進黨議員高嘉瑜17日在《政治神邏輯》節目中表示，藍綠兩黨的初選結果已出爐，柯文哲知道若再保持先前的態度，會逐漸被邊緣化，因此講話才愈來愈辣，是為了出場做鋪陳。

高嘉瑜說，柯文哲還在關注藍綠狀況，未來可能出現「大好大壞」的情況，大好就是「成為唯一選項」；大壞則是「被邊緣化」。她提到，柯文哲如果可以獲得年輕選票，與支持郭台銘、淺綠票源進行結合，就會出現機會。

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關鍵字：柯文哲,蔡英文,2020大選,總統大選,高嘉瑜

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