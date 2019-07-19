影／蔡英文救選情把阿扁關回去？柯文哲：要關早就關了

記者陳家祥／台北報導

前總統陳水扁18日在「新勇哥物語」影片中爆料，指民進黨前主席許信良建議，2020如果總統蔡英文選情不利，要將阿扁再關回去台中鬼地方，這樣選情才會有利。對此，台北市長柯文哲表示，「要關早就關了，不會啦」；但他也坦言扁案拖太久，自己也不太贊成保外就醫然後每天在寫勇哥物語，還是怪怪的，「這樣久而久之台灣的司法形象蕩然無存也不是辦法。」

▲柯文哲時事堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

至於外界分析，若阿扁關進去，其掌握的票很有可能會流到柯身上？柯文哲嘆了口氣說，面對問題是解決問題的第一步，不解決問題、問題會解決你，「老實講，處理扁案最佳時間是2016年，那時候沒處理，現在實在是不曉得怎麼辦。」

陳水扁再辦簽書會 出席北社募款餐會高歌2曲

前總統陳水扁19日晚間將出席｢台灣北社18周年募款餐會暨陳水扁總統簽書會｣，預計將於晚間5點30分在現場為支持者簽書一小時，隨後也將參與北社募款餐會，規劃上台高歌2曲。

台灣北社19日晚間在大直典華會館舉辦18周年募款餐會，同時舉行陳水扁口述歷史回憶錄｢堅持｣簽書會。簽書會時間預計從晚間5點半進行至6點半，之後接續募款餐會。台灣社社長張葉森透露，陳水扁不會上台，不過會在餐會中唱歌表演，因為還要趕回南部，預計不會待完整場晚會。