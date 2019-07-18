測試2020戰局？黃暐瀚分析柯文哲下猛藥「切割蔡韓」

▲韓國瑜、蔡英文、柯文哲。（圖／記者李毓康、季相儒、陶本和攝）



政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲最近接受媒體專訪砲火全開，不但批評總統蔡英文，也怒嗆高雄市長韓國瑜，外界推測柯文哲開始為2020總統大選鋪路。對此，資深媒體人黃暐瀚發臉書分析柯文哲的策略，可能逆轉戰局。

黃暐瀚認為，柯文哲的參選機率，高達90％，但究竟要不要參戰？從今天開始往後「一個月」，將是黃金關鍵期。

黃暐瀚分析前天柯文哲接受《風傳媒》的專訪，談到幾個「爆炸性」的話題：

1、我恨小英。

2、韓國瑜書念不多，程度只能當到北農總經理。

3、韓流三支柱，深藍、三大家族跟Loser。

4、民調不領先第二名8％，我不會贏。

5、不會跟郭台銘搭，郭出來，我支持他就好了。

黃暐瀚表示，阿北的談話火力全開，既狠又辣，一秒鐘激怒「韓粉」，有人說，這策略對選情不利，但他認為，清楚切割「不會投柯」的族群，代表的意義，就是要測試在「蔡韓之外」，柯文哲還能有多少「戰力」？

黃暐瀚指出，這個「戰力數值測試」，就是在思考是否參戰之前的最後評估，如果切割完蔡韓，還能有一搏的可能，一個月後，加入戰局。

黃暐瀚強調，「阿北的策略，是險招，但也是唯一的一招。」眼前形勢對柯不利，但柯可選，也可不選，「試藥」的過程，可能帶來副作用，但萬一此藥有效，那就有機會逆轉戰局，而猛藥下了「阿北到底選不選？一個月後，見真章。」