韓國瑜清淤積暗批前朝　菊市府怒公布數據：為選總統良心何在？

▲韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

韓國瑜上任高雄市長半年多就「被動」參加國民黨初選，如今正式從初選勝出，將代表國民黨參加2020總統大選，不過，市政做得好不好始終是爭議不斷。他18日在臉書發文宣傳清疏工作政績，內文提到韓市府半年來投入經費低於過去，但清疏重量比過去三年全部加起來還多，「這是我們的良心」。對此，陳菊辦公室拿出數據證據回擊，痛斥韓國瑜，「為了選總統而污衊市府公務員，良心何在？」

韓國瑜臉書貼文表示，他到鳥松區神農路視察下水道清淤狀況，光是17日一整天，工程人員就清出大約167噸的淤泥，並發現最高淤積竟高達1.5公尺高。總長約370公尺長的神農路下水道已經完成清淤250公尺，水利局預估在天候狀況許可下，再1至2星期神農路即可清淤完畢，期望能夠不再陸路成渠、逢雨必淹。

韓國瑜宣傳政績同時也暗批前朝，「這半年多來我們市政府的下水道清疏長度已經超過過去幾年的每一年。我們水利局後續仍將持續清疏，預計今年底清疏長度將達39公里、重量3.8萬頓。無論長度或重量都會比過去三年全部加起來還多，所投入經費卻是低於過去花費的總金額。我們這麼認真、努力、紮實地做清疏工作，原因無他，因為，這是我們的良心」。

對此，陳菊辦公室不滿回擊，公布菊市府正確的清疏數據分別是105年清疏長度達4,219公里，清淤量達5萬6811噸；106年清疏長度達5,115公里，清疏量達5萬8554噸；107年清疏長度達5,337公里，清疏量達5萬5195噸。

陳菊辦公室強調，這個數據來自環保局溝渠清疏、水利局中小排和雨水下水道清疏數據加總，「韓國瑜單單只算雨水下水道一項，這不叫良心，這叫黑心。清淤是每年的例行工作，為了選總統而污衊市府公務員，更是良心何在？」

陳菊辦公室進一步說明，在都市計畫區內才叫作雨水下水道，在原高縣區雨水下水道的佈建，均未達50%，防洪排水系統的主力就是區域排水跟中小排。都計區的雨水下水道維管相對良好，所以菊市府團隊把資源主力放在更急迫需要處理的中小排清疏，還有更基礎的防洪排水建設，「這才是有效的防洪工作，而不是爬爬下水道這種做表面的工夫」。