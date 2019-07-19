影／中研院聯外道路被強迫買單？柯文哲：累積我的怨恨

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲近來批評民進黨的砲火猛烈，外傳在市政上與中央的合作阻礙重重，除了拖延半年被以「國安疑慮」駁回的雙星案外，還有中研院聯外道路至少8億的建置費要市府吞下，新仇舊恨下演變成如今局面。對此，柯文哲19日受訪表示，反正要卡就卡，「不開心喔？這累積我的怨恨。」

▲柯文哲時事堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

對於中央研究院聯外道路遭國發會卡、要求吞下建置費一事，柯文哲19日表示，中研院在國家生技園區有一個隧道工程，後來中研院來拜託，因為要辦什麼里民公聽會、還要去處理環保團體，他們覺得壓力很大，也沒有經驗，又涉及都市計畫變更要施工，「後來我看中研院搞了很久，我說算了、算了，我幫你做好了。」

「所以後來我就說，那你那個就委託給台北市政府執行」，柯文哲說，最近國發會表態要把該道路變成市區道路，叫北市府再寫一個計劃去內政部營建署申請，若通過的話前就從中央撥給台北市的汽油燃料稅裡面去扣，「今天早上我們討論，副市長說還要去申請，然後錢再從中央的補助款去扣，乾脆算了我自己蓋就好。」

柯文哲說，所以後來覺得就算了，也不用去申請，把該道路編成市區道路，台北市政府完全take over、承擔起來，「我跟你講，還要去申請，申請完再從你給我的補助款扣，算了，我自己出錢自己做完就好，還不用去申請浪費時間。」

媒體追問，是否有為這件事情不開心？柯文哲說嘆了口氣說，「反正要卡就卡，你卡我就自己做就好，不開心喔？這累積我的怨恨。」

柯文哲接著感嘆，這就是國家的悲哀，是就是、不是就不是，如果把台灣的整體利益人民、最大福祉當作最重要考量，其實很多事情都可以解決，「可是我們這國家就是這樣，黨同伐異，你不是跟我同一邊的我就要卡你，後來發現他也不是只有卡我，我猜，韓國瑜在高雄一定比我更慘。」