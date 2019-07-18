鄭文燦當小英副手？呂秀蓮：將無法批韓國瑜、柯文哲帶職參選

▲總統蔡英文與桃園市長鄭文燦。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

桃園市長鄭文燦被外界點名是總統蔡英文競選連任的熱門副手人選，前副總統呂秀蓮18日受訪時，認為蔡鄭兩人交情好，不無可能，但若「帶職參選」可能被批判。她也有感而發的說，這幾任的副總統都無聲無息，表示總統不是很需要副總統，但副總統也是人才，「讓人都快忘掉誰是副總統」就相當可惜。

總統蔡英文爭取2020連任，副總統人選至今仍未出爐，包括桃園市長鄭文燦、立法院長蘇嘉全、行政院長蘇貞昌、前行政院長賴清德都是熱門人選。其中鄭文燦近日訪美時，與出訪友邦的蔡英文在美國「同框」，兩人互動密切，讓外界關注是否在為副總統鋪路。

呂秀蓮18日召開「全民調不等於真民意」記者會，會後受訪時表示，鄭市長和蔡總統本來就交情蠻深，而且鄭文燦的民調很高，不無可能，但像有人提到，若鄭文燦出來選，民進黨就會失去一個可以對高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲批判「帶職參選」的機會。

至於呼聲也很高的蘇貞昌和蘇嘉全，呂秀蓮則說，我覺得台灣社會蠻寬容的，總統、行政院長、立法院長都是屏東人，「我認為稍微地域要平衡，不然也會被人講話。」

對於副總統的條件，呂秀蓮認為，總統要考慮的因素很多，包括未來的配合度、對選舉是否有吸引力等，「不知道總統候選人會如何考量，也許有人認為他自己民意很高，不需要靠副總統來拉票，但有人就需要。」

呂秀蓮有感而發的說，「這幾任的副總統好像都無聲無息，表示總統不是很尊重、或不太需要副總統」，她認為，副總統雖然沒有很明確的職責，過去因前總統陳水扁信賴她，讓她可以發揮，8年以來做了很多事情，「我看這幾任總統好像都不讓副總統做事，讓人快忘掉副總統是誰，我覺得很可惜，副總統也是人才，應該分工合作」、「陳建仁副總統好像這4年來都無聲無息，看來她也不需要一個很能幹的副總統吧！」