批完民進黨說謊成性　柯文哲爆粗口2次嗆蘇貞昌：有夠不要臉

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲近來對民進黨的批評毫不手軟，日前直指綠營「說謊成性」一事，引來行政院長蘇貞昌反酸，應該要堅守崗位，才對得起市民，還說柯曾說連任後會支持蔡英文爭取連任。對此，柯文哲18日怒回，在2018年台北市長選舉，尤其又發生葛特曼事件，「現在蘇貞昌這樣講只能說，實在是有夠不要臉。」

對於蘇貞昌反酸應該堅守崗位才對得起市民，還說柯曾說連任後會支持蔡英文爭取連任，柯文哲18日受訪時強勢回擊，在2018年台北市長選舉，尤其又發生葛特曼事件，「現在蘇貞昌這樣講只能說，實在是有夠不要臉，我也不客氣回擊。」

至於為何會全面跟民進黨開戰？柯文哲說，不是開戰，「我常覺得這樣，禮尚往來嘛。」

柯文哲表示，其實我們都有給民進黨機會，「好好幹今天會有…，韓流會出現是有那個大環境，為什麼人民會有這麼深的怨恨感？這就是蔡英文執政要去思考的題目。」

另外，為何認為蔡英文繼續執政台灣沒希望，若你做的話要給台灣什麼希望？柯文哲說，自己也沒有說一定要怎樣，但至少他還是比較務實實事求是，「至少柯文哲當台北市長，很明顯，貪汙案少掉、弊案少掉」，接著還疑似爆粗口，表示像「他X」的慶富案、兆豐案還不是一大堆在發生，「慶富案人在哪？跑光了，跟拉法葉艦不是一樣？」



▲台北市長柯文哲。（圖／記者呂佳賢攝）