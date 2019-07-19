影／網咖打Game！白衣男手突僵直「殭屍式狂抖」暴斃　旁人超淡定…恐怖畫面曝

▲白衣男全身抽搐，當場暴斃在網咖內。（圖／翻攝自Liveleak）

記者朱世凱／綜合報導

目前正值暑假之際，不少學生為了躲開炎熱的戶外活動，都會到網咖暢玩一番；不過大陸卻有一名男子因為過度打電玩而暴斃身亡。從監視器畫面可見，白衣男玩遊戲玩到一半時，身體突然向右傾斜，隨後就如僵屍般「全身僵直」猛抽搐，下秒躺地不治讓店員嚇壞了。最恐怖的是，男子出現異樣時，其他玩家竟還沉迷在遊戲世界中，絲毫不知出人命。

白衣男暴斃的影片近日在影音分享平台「Liveleak」上瘋傳，不少人都指出此事發生在本（7）月4日大陸「跨越」網咖內，當時男子正專心地看著螢幕，並且與其他玩家在遊戲裡頭激戰，不料過沒多久，他先是轉身往後放看一眼，隨後就開始朝右側傾斜癱軟，全身瘋狂抖動，雙手則是如僵屍一般猛力地向前方伸直。

▼店員見狀後立刻前來查看卻手忙腳亂，一旁玩家（紅圈處）則淡定做自己的事。（圖／翻攝自Liveleak）

正當男子逐漸滑出座椅時，店員才趕緊前來查看，右方的玩家也嚇得停下手邊動作，拿下耳機看了一會；其他人則沉浸在遊戲世界中，完全不清楚周遭動靜。白衣男最終暴斃躺地，渾身一動也不動，2名店員顯然嚇壞了，不斷跑去後場尋求援助，右方玩家則是一改先前態度，靜靜地抽著菸、划手機，淡定看完這一切。

網友看完後紛紛留言回應，「其他人都不知道死人了嗎？」、「好恐怖，網咖立刻變命案現場」、「這到底是打了多久才會這樣啊…」、「果然太沉迷電玩會危害健康」、「還好我玩一段時間會站起來走一走」、「後面的人還很開在玩遊戲」、「旁邊的人怎麼這麼冷靜，也沒要上去幫的意思？」。

▼白衣男魂斷網咖畫面曝光。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）