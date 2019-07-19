6歲男童下娃娃車回家　轉身衝路口遭撞飛10天後亡

▲路口監視器畫面顯示，男童家人還在旁邊和鄰居聊天，自己就跑到馬路上，被迎面而來的轎車撞上。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹縣竹東1名楊姓男童（6歲），8日下午放學時在住家附近巷口發生車禍，當場昏迷送醫急救，經過醫院10天的搶救後，仍傷重不治，整起意外事故警方還在釐清當中。

警方表示，8日下午4時許，男童從幼兒園放學，搭乘娃娃車返家，下車時交由家屬接送回家，不料男童突然跑到馬路上，就在竹東鎮興農街口被後方徐姓男子所駕駛的小客車直接撞上，男童當場彈飛，當場昏迷送醫。

救護人員指出，抵達現場時，發現男童已經陷入昏迷之中，立刻緊急送往新竹馬偕醫院治療，再轉院至林口長庚救治，經過10天與死神拔河，最後還是因傷勢過重，在18日仍宣告不治，家屬得知消息後悲痛萬分。

榮華里長林子丞也表示，因為這路段鄰近學校，常常會有車輛速度過快，導致行人險象環生，居民都認為應該設告示提醒用路人減速慢行，而他也會會向縣府爭取相關計畫，期望能解決市中心連接快速道路轉彎或直線車速過快問題。

只是男童才剛自幼兒園畢業，人生正要開始，就發生此意外；林子丞說，竹東鎮公所也允諾將在人行道、轉彎處裝設黃色立桿禁止停車，提醒用路人注意，也希望避免憾事再度發生。