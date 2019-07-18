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17歲女被6男扛進飯店「裸身暴斃」！高大成曝「3大疑點」撇設局說

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記者鄒鎮宇／綜合報導

台南一名17歲少女11日上台中找朋友同歡，14日卻被6名男子帶到豐原某飯店大開毒品趴，事後疑似混用毒品猝死，其遺體裸上半身、只穿內褲被丟在房內；檢警循線找到6男並聲請羈押，但法官駁回。法醫高大成表示，整起事件有3大疑點，一一分析少女死亡前的過程。

高大成首先表示，少女的手腳上皆有外傷，讓人懷疑當下是否有遭到施暴，「有出血就是生前傷，抓的周圍沒有出血的話（就是）死後傷，那你死後還抓她幹嘛？」，「那是不是死了以後才把她綁起來」，懷疑6名男子早就知道少女情況有異，卻執意帶往飯店，意圖性侵。

▲▼17歲女被6男扛進飯店「裸身暴斃」！高大成曝「3大疑點」撇設局說。（圖／東森新聞）

▲高大成認為，少女吸毒後精神恍惚，被強行帶去旅館。（圖／東森新聞）

其此，少女獨自一人與6名男子吸毒狂歡，讓人懷疑是否遭到設局導致。高大成認為，「不是自願的可能性是不高啦，不然你會帶另一個女的過去，而且你進去的時候，你一個女的五個男的，你為甚麼沒有戒心，你有那麼大膽嗎？」

最後，高大成說，6名男子與少女開完毒趴後，可能當下場地不方便才會將少女帶到附近的旅館，途中才發現對方意識不清楚，「因為已經吸毒了嘛」。

▲▼17歲女被6男扛進飯店「裸身暴斃」！高大成曝「3大疑點」撇設局說。（圖／東森新聞）

▲少女跟家人道別後，竟因毒趴身亡。（圖／東森新聞）

據悉，少女11日到台中後，每天都有派對狂歡，直到14日凌晨6時疑似與兩名男子一同入住飯店，10分鐘後再加入兩名男子，開始4男1女的毒品性愛趴；期間，一名男子想上前求歡，這才發現少女身亡，4人立刻穿衣逃離。

警方表示，案發的房間內初步沒有找到毒品相關容器，循線找到6名男子，其中何、莊、吳等3人坦承有何少女發生關係，另名賴姓男子稱只有在一旁拍攝性愛過程，沒有加入，另外兩名男子則為相關牽涉人。

檢方依涉嫌乘機性交罪、遺棄致死、兒童及少年性剝削防制條例等罪，向法官聲請羈押何男等3人，但法官認為乘機性交罪並非重罪，且沒有證據可以證明遺棄致死，因此駁回聲押，目前檢方不服已提出抗告；另外，僅拍照錄影的賴男以3萬元交保。

▼檢方聲請羈押嫌疑人，被法官駁回。（圖／翻攝臉書、記者陳玉攝）

▲台南17歲少女到台中與4男開毒品性愛趴，疑似混用毒品猝死。（圖／翻攝臉書、記者陳玉攝）

▼少女母親在殯儀館不發一語。（圖／民眾提供）

▲少女母親在殯儀館不發一語。（圖／民眾提供）

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