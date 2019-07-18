當場毒發暴斃！偽醫為自證「藥粉安全」一口吞下　她傻眼：我也吃了　

▲一次離奇就診，差點要了肖姓阿姨的命。（圖／翻攝自《廣東公共DV現場》）

記者鄭思楠／綜合報導

一次離奇的「就醫」經歷差點要了廣東省韶關市肖姓女子的命，她11日下午感覺腰痛，去家附近一家專門的骨科診所就診，沒想到回家半小時後眼睛突然開始看不見，急忙返回診所。面對疑問，這位醫生竟然拿出剛才開給肖女的藥粉，一口吞下「證明藥方絕對沒問題」，沒想到不久竟暴斃身亡！

當天，診所的醫生幫肖女按摩治療，給了幾包藥粉讓她吃下，並保證「治腰痛有奇效」。剛開始，肖女有點懷疑，覺得藥粉來歷不明，但經不住醫生的勸說吃下了這包藥。

當醫生不治身亡後，中毒的肖女也被緊急送往醫院接受搶救，經過幾天的治療，目前已經神志清醒，沒有什麼生命危險。醫生說，2人之所以中毒，原因是藥粉含有有毒物質「鉤吻」（俗稱斷腸草），「肖女士剛送到醫院的時候，很多器官功能已經損壞了，病情很嚴重。」

當地宣傳部門工作人員表示，死亡醫生是無證醫生，是非法行醫，「他本身的藥物沒有問題，可能是採草藥時，誤採了一邊的斷腸草不知情，所以當時很有自信自己的藥物沒問題。」據《廣東公共DV現場》報導，涉事診所7月16日已經大門緊鎖，被當地相關部門查封。

▼鉤吻。（圖／翻攝自《百度百科》）