玩家暴斃畫面曝光！宛如殭屍伸直雙手狂抽搐...再從椅子上滑落

大陸中心／綜合報導

暑假到不少人喜歡去網咖消磨時間，不過最近大陸一間網咖卻驚傳「玩家打電玩打到一半，突然暴斃」的悲劇。驚悚過程全被網咖的監視器錄下，在國外影音網站瘋狂轉發。

▲ 男子電動打到一半，突然雙手伸直、開始不停抽搐。（圖／翻攝自liveleak）

影音分享平台《Liveleak》日前出現一部影片，是本月4日大陸一間名叫「跨越」的網咖所拍下的內部監視器畫面。從影片中可以看到，左上角一名身穿白色衣服的男子本來專注的看著電腦螢幕打電動，過程中轉頭瞥一眼後方玩家的電腦，再轉過來時，整個人突然側身癱倒在椅子上，全身僵硬、伸直雙手，便開始劇烈抽搐，慢慢滑下座位，躺平在地上仍然繼續顫抖、抽動著雙手。

附近的另一名玩家察覺男子情況不對勁，急忙取下耳機，起身焦急查看。店內幾名工作人員也在同一時間發現男子出現異狀後，立刻趕到他的座位旁，並馬上連絡救護車，不過等到男子被送上救護車，到醫院搶救後，最終仍回天乏術。

▲ 工作人員趕到時，男子已經倒在地上不停顫抖。（圖／翻攝自liveleak）

據悉，早在今年1月，安徽豪州一間網咖才發生過有名男子在連續熬夜上網數日後，突然口吐鮮血送醫的事件。今年5月，廣東深圳另一間網咖也有名24歲男子在不間斷上網30小時後，被人發現猝死在自己的椅子上。在台灣，新北市林口區同樣有名李姓男子在網咖玩了太長時間，等到店員留意狀況不對時，已經沒有心跳、身體僵硬，陳屍在座位上。

▼ 上海2015年也曾發生男子長時間上網暴斃的事件。（影片翻攝自YouTube／CGTN）