影／丹娜絲颱風來了！侯友宜11日北歐考察「喊卡」衝回台灣

記者羅婉庭／新北報導

中央氣象局於16日發布第5號輕颱丹娜絲生成，對台灣可能會造成影響。新北市長侯友宜在北歐四國考察，原本規劃於21日返台，中午接獲市府消防局的最新颱風動態後，決定提前返台並越洋指示全力防颱，目前已趕往荷蘭阿姆斯特丹搭機，預定於週四早上6時抵達台灣。

▲新北市長侯友宜。（資料照／新北提供）

侯友宜透過電話指示副市長陳純敬以及消防局，要各局處做好各項防颱整備措施，另於17日週三早上10:30（荷蘭時間凌晨4:30）召開第1次整備會議，市長將以視訊方式參與會議。

侯友宜在本月十日率團與新北市議會多位市議員前往北歐四國進行交流與市政參訪，16日抵達挪威，當地時間清晨五點鐘（台北時間上午十一點）接獲市府消防局通報有關颱風訊息，立即決定調整行程，提前返回新北以坐鎮指揮。侯友宜一搭車、轉渡輪再轉車前往卑爾根機場，飛往荷蘭阿姆斯特丹後，再轉搭班機直飛台灣。在今天趕路交通過程，侯友宜也透過電話，密集指示市府相關單位做好各項防災措施。

依據新北是氣象協力團隊(天氣風險公司)預判分析，週三前將以輕度颱風強度通過呂宋島至巴士海峽一帶，週四通過路徑將受到太平洋高壓強度影響，新北市政府仍不敢輕忽，已請市府相關機關及各區公所進行各項防颱整備，並針對正在進行中的工程，做好防颱措施，尤其汐止秀山路邊坡滑落復原工程，更應加強預防性措施，以避免災情擴大。