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快訊／韓國瑜總統路開跑！看完朱立倫、連戰...衝苗栗探傅學鵬母喪

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▲▼韓國瑜司機找不到路開到苗栗田間尋問警。（圖／記者羅婉庭攝）

▲韓國瑜司機找不到路，開到苗栗田間尋問警。（圖／記者羅婉庭攝，下同）

記者羅婉庭、楊蕓／台北報導

高雄市長韓國瑜確定初選勝出，將代表國民黨競爭2020總統大選，黨中央記者會結束後前往拜會前新北市長朱立倫，兩人會談約半個鐘頭，一同受訪。韓國瑜隨即到仁愛路杏林新生大樓拜會前國民黨席連戰，會面約一個小時，結束後刻意換車向南行，一路抵達苗栗。

韓國瑜上午搭白色豐田廂型車前往國民黨部，同一台車載他到朱立倫記者會現場，直到拜會連戰，出來則是搭高雄的黑色馬山廂型車，一路開上高速公路往南，最後抵達苗栗，參加前苗栗縣長傅學鵬的母親公祭，過程中，韓國瑜還因為司機找不到地點，親自在苗栗的田野間下車問路。

傅學鵬的母親傅葉盡妹日前辭世，總統蔡英文9日南下抵公館鄉的傅宅捻香致祭，當天鴻海創辦人郭台銘也前往祭拜。現場有總統蔡英文、行政院長蘇嘉全、前立法院長王金平、苗栗縣場徐耀昌、郭台銘所致贈的花籃。

曾任兩屆縣長的傅學鵬為無黨籍，卸任後仍活躍政界，不吝提攜教導後輩，廣結善緣與藍、綠政壇維持良好互動，傅家在苗栗影響力非同凡響。

韓國瑜發表完初選勝選感言後，第一個行程就拜會朱立倫，他表示，感謝朱立倫市長熱情的接待且提醒他非常多事情，國民黨務必要團結，他從五個候選人身上學到很多，他會謹記朱立倫告訴他團結最重要，並說時間確定後他會立刻登門拜訪郭台銘。

朱立倫受訪表示，他跟韓國瑜說國民黨要團結，韓未來肩負重任，全黨一定全力支持，一起克服所有困難，他也衷心的建議韓國瑜盡快拜會鴻海創辦人郭台銘。

朱立倫說，因為今天時間比較匆忙，韓國瑜稍後會一一拜會黨內大佬，他強調會組成一個金牌聯盟，初選結束不代表贏了，未來要繼續爭取民眾支持，獲得2020大選。

▲▼韓國瑜司機找不到路開到苗栗田間尋問警。（圖／記者羅婉庭攝）

▲▼國民黨公布初選民調結果後韓國瑜拜會連戰後離開去加油然後上國道。（圖／記者季相儒攝）

▲▼國民黨公布初選民調結果後韓國瑜拜會連戰後離開去加油然後上國道。（圖／記者季相儒攝）

▲國民黨公布初選民調結果後韓國瑜拜會連戰後離開去加油然後上國道。（圖／記者季相儒攝）

▲▼韓國瑜參加前苗栗縣長傅學鵬母親的公祭。（圖／記者羅婉庭攝）

▲韓國瑜參加前苗栗縣長傅學鵬母親的公祭。（圖／記者羅婉庭攝）

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關鍵字：朱立倫,韓國瑜,郭台銘,國民黨,初選,民調,吳敦義,2020總統大選

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